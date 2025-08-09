◆テニス ▽シンシナティ・オープン（８日、米オハイオ州シンシナティ）

元世界ランキング４位で現６５位の錦織圭（ユニクロ）が、５月の全仏前哨戦ジュネーブ・オープン（スイス）以来、約３か月ぶりにツアーに復帰した。同４７位のカミロ・ウゴキャラベリ（アルゼンチン）に５−７、３−６のストレートで敗れたが、心配された故障もなかった。

しかし、３か月のブランクは、試合勘を鈍らせるには十分だった。ショットの選択ミスや、焦りが生まれ、安定感を欠いた。相手より２倍以上の２２本の凡ミスを数え、大事な局面で力を発揮できなかった。

明るい兆しは、サーブのスピードが、最速時速１９１キロと、思った以上に落ちていなかったこと。試合が進むにつれて、ストロークの精度も上がっていったことだ。最後は相手の粘りに気持ちが焦りミスが生まれたが、故障がない限り、リズムが戻ってくるに違いない。

錦織は、ジュネーブ・オープン２回戦で、同２４位（当時）でロシア出身のカレン・ハチャノフと対戦。第１セットを落としたが、第２セット５−２とリードした時点で、降雨順延となった。しかし、腰を痛めたとして、再開試合を棄権。それ以来、実戦から遠のいていた。５日には、シンシナティ・オープンの会場で練習する動画を自身のＳＮＳにアップ。「ハロー、シンシ！」と英文で書き込み、軽くストロークを打ち合う姿を公開していた。