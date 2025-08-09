きょうの為替市場は全体的に静かな展開の中、ポンドドルは１．３４ドル台半ばでの振幅が続いている。前日の英中銀の金融政策委員会（ＭＰＣ）を受けて、追加利下げへの期待が大きく後退し、ポンドは買い戻しが優勢。ポンドドルは２１日線も復活し、来週以降の動きが注目される。



前日の英ＭＰＣでポンドは買いの反応が出ているが、アナリストからは英国の成長鈍化とインフレの高止まり、いわゆるスタグフレーションが見込まれることから、ポンドの持続的な上昇余地は限定的だとの指摘が出ている。



英中銀は予想通りに利下げを実施したが、９名中４名の委員が据え置きに投票し、英中銀は慎重姿勢を繰り返した。アナリストは「インフレの高止まりで、英中銀が楽観的になる理由は見当たらない。スタグフレーション的な傾向は投資家心理にとってプラスとは言えない」と述べている。



GBP/USD 1.3446 GBP/JPY 198.64 EUR/GBP 0.8670



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

