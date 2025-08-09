　9日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年9月限は前日比520円高の4万2340円と急騰。日経平均株価の現物終値4万1820.48円に対しては519.52円高。出来高は8740枚となっている。

　TOPIX先物期近は3050.5ポイントと前日比24ポイント高、TOPIXの現物終値比は26.29ポイント高で推移。


○主要先物価格・2時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 42340　　　　　+520　　　　8740
日経225mini 　　　　　　 42340　　　　　+520　　　161405
TOPIX先物 　　　　　　　3050.5　　　　　 +24　　　 11623
JPX日経400先物　　　　　 27490　　　　　+255　　　　 824
グロース指数先物　　　　　 787　　　　　　+2　　　　 470
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース