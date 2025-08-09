日経225先物：9日2時＝520円高、4万2340円
9日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年9月限は前日比520円高の4万2340円と急騰。日経平均株価の現物終値4万1820.48円に対しては519.52円高。出来高は8740枚となっている。
TOPIX先物期近は3050.5ポイントと前日比24ポイント高、TOPIXの現物終値比は26.29ポイント高で推移。
○主要先物価格・2時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 42340 +520 8740
日経225mini 42340 +520 161405
TOPIX先物 3050.5 +24 11623
JPX日経400先物 27490 +255 824
グロース指数先物 787 +2 470
東証REIT指数先物 売買不成立
