¥í¥Ã¥¯¤Êµ¤Ê¬¤¬W¤ÇÌ£¤ï¤¨¤ë¡ª¡Ö¥ê¥³¥ê¥¹¡¦¥ê¥³¥¤¥ë ¶ÓÌÚÀéÂ«¡õ°æ¥Î¾å¤¿¤¤Ê～¥Ð¥ó¥Éver.～¡×¡Ú¤¢¤ß¤¢¤ßÅ¸¼¨»£¤ê²¼¤í¤·¡Û¥¢¥Ë¥áÂè7ÏÃ¤Î¥¢¥¤¥¥ã¥Ã¥Á°áÁõ¤Ç¥Õ¥£¥®¥å¥¢²½
¡¡¥¹¥Ô¥ê¥Æ¥¤¥ë¤è¤ê¡¢2026Ç¯2·î¤ËÈ¯ÇäÍ½Äê¤Î1/7¥¹¥±ー¥ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡Ö¶ÓÌÚÀéÂ«～¥Ð¥ó¥Éver.～¡×¤È¡Ö°æ¥Î¾å¤¿¤¤Ê～¥Ð¥ó¥Éver.～¡×¡£¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Ö¥ê¥³¥ê¥¹¡¦¥ê¥³¥¤¥ë¡×¤Î¼ç¿Í¸ø¤Ç¤¢¤ë¡Ö¶ÓÌÚÀéÂ«¡×¤È¡Ö°æ¥Î¾å¤¿¤¤Ê¡×¤ò¤½¤ì¤¾¤ìÎ©ÂÎ²½¤·¤¿¤â¤Î¤À¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡¢¥¢¥Ë¥áÂè7ÏÃ¤Î¥¢¥¤¥¥ã¥Ã¥Á¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿°áÁõ¤ò¤Õ¤¿¤ê¤¬¿È¤Ë¤Ä¤±¤¿¥·ー¥ó¤òºÆ¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤É¤Á¤é¤â¥í¥Ã¥¯¥Æ¥¤¥¹¥È°î¤ì¤ë¥¥åー¥È¤Ê»Ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¤ÆÈ¯ÇäÆü¤âÆ±¤¸¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Ç¤¤ì¤ÐÆ±»þ¤Ë¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢2ÂÎ¹ØÆþ¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ï¡¢°Å°Ç¤Ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¥é¥¤¥È¤¬Åö¤¿¤Ã¤¿¤è¤¦¤ÊÇØ·Ê¤¬ÉÕÂ°¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤Á¤é¤â¹ç¤ï¤»¤Æ¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ª¤¯¤È¤¤¤¤¤À¤í¤¦¡£
º¸¤¬¶ÓÌÚÀéÂ«¤Ç±¦¤¬°æ¥Î¾å¤¿¤¤Ê¤À
¡¡¤Þ¤º¤Ï¡Ö¶ÓÌÚÀéÂ«～¥Ð¥ó¥Éver.～¡×¤«¤é¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¡£¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¡¢¶âÈ±¥·¥çー¥È¥Ø¥¢¤Ç¤³¤Á¤é¤ò¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊÉ½¾ð¤ò¤·¤¿ÀéÂ«¡£È±¤Ë¤ÏÀÖ¤¤¥ê¥Ü¥ó¤¬ÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¼ó¸µ¤Ë¤Ï¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤È¥Ïー¥È¥Þー¥¯¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Èà½÷¤¬¿È¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë°áÁõ¤Ï¡¢¹õ¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿T¥·¥ã¥Ä¤Ë¥ß¥Ë¥¹¥«ー¥È¤Ç¡¢ÏÓ¤Ë¤Ï¥Ô¥ó¥¯¤È¹õ¤Î¥¹¥È¥é¥¤¥×¥«¥éー¤Î¥¹¥êー¥Ö¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡£µÓ¤ò¤¯¤Í¤é¤»¤¿¥Ýー¥º¤â¥¥åー¥È¤À¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤Ïº¸ÂÂ¦¤¬ÉÛÀ½ÁÇºà¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿ÌÖ¥¿¥¤¥Ä¤òÍú¤¤¤¿»Ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¢¥Ë¥á¤«¤éÈô¤Ó½Ð¤·¤Æ¤¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤À
¥í¥Ã¥¯¤Ê°áÁõ¤â¤è¤¯»÷¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë
È±¤Ë¤ÏÀÖ¤¤¥ê¥Ü¥ó¤¬ÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë
¡¡¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢ÀéÂ«¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÇò¤¤¥¨¥ì¥¥®¥¿ー¤À¡£¥Ø¥Ã¥É¤ä¥Ü¥Ç¥£¡¢¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤Ê¤É¤ÎºÙ¤«¤¤¥Ñー¥Ä¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸¹¤ä¥Õ¥ì¥Ã¥È¡¢¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤Ê¤É¡¢ºÙÉô¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æºî¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¤À¡£ÂæºÂÉôÊ¬¤Ï°áÁõ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢ÀÖ¤È¥Á¥§¥Ã¥¯ÊÁ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥®¥¿ー¤Ë¤Ï¥ê¥³¥ê¥¹¤³¤È¥Ò¥¬¥ó¥Ð¥Ê¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë
ÂæºÂ¤ÏÀÖ¤¤ÏÈ¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯ÊÁ¤À
¡¡ÀéÂ«¤ÈÂÐ¤Ç¾þ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤¬¡Ö°æ¥Î¾å¤¿¤¤Ê～¥Ð¥ó¥Éver.～¡×¤À¡£¤³¤Á¤é¤Ï¿¶¤êÊÖ¤êÈþ¿Í¤Î¥Ýー¥º¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÇØÃæÂ¦¤«¤é¸å¤í¤ò¿¶¤ê¸þ¤¤¤¿½Ö´Ö¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¥·ー¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ä¹¤¤¹õÈ±¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê°æ¥Î¾å¤¿¤¤Ê¤À¤¬¡¢º£²ó¤ÏÆ¬¤«¤é¤¹¤Ã¤Ý¤ê¤È¥Õー¥É¤ò¤«¤Ö¤Ã¤¿»Ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Á¤é¤Î¥Ñー¥«ー¤Ë¤ÏËÜÊª¤Î¥Á¥§ー¥ó¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢¥á¥Ã¥·¥å¥¤¥ó¥Êー¤ËÉÛÀ½ÁÇºà¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¤Ê¤É¥ê¥¢¥ë¤ÊÁÇºà´¶¤¬½Ð¤ë¤è¤¦¤Ê¹©É×¤â¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
°ì½ÖÀå¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤È»×¤Ã¤¿¤é¡Ä¡Ä¤è¤¯¸«¤¿¤é¥®¥¿ー¤Î¥Ô¥Ã¥¯¤ò¤¯¤ï¤¨¤Æ¤¤¤¿
¥Õー¥É¤ò¤«¤Ö¤Ã¤¿»Ñ¤â¤«¤ï¤¤¤¤
¥Ñー¥«ーÉôÊ¬¤Ë¤ÏËÜÊª¤Î¥Á¥§ー¥ó¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë
¡¡¤³¤ì¤Þ¤¿ÀéÂ«¤ÈÂÐ¾ÈÅª¤Ê¤Î¤¬¡¢¤¿¤¤Ê¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥®¥¿ー¤À¡£¤³¤Á¤é¤Ï¹õ¤¬¥Ùー¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤è¤ê¥¯ー¥ë¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬Éº¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¤³¤Á¤é¤Î¥®¥¿ー¤Ë¤â¥ê¥³¥ê¥¹¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£²¼È¾¿È¤Ï¹õ¤¤¥ì¥¶ー¤Î¥Ñ¥ó¥Ä»Ñ¤Ç¡¢¤³¤Á¤é¤â¥í¥Ã¥¯¤Ã¤Ý¤¤¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤À¡£¥Ï¥¤¥Òー¥ë¤ÎÄìÌÌ¤¬ÀÄ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤â¥æ¥Ëー¥¯¤Ç¤¢¤ë¡£
¤¿¤¤Ê¤ÏÇØÃæÂ¦¤Ë¹õ¤¤¥®¥¿ー¤ò»ý¤Ã¤¿¥Ýー¥º¤À
ÂæºÂ¤ÏÀÄ¤¤ÏÈ¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯ÊÁ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë
¡¡¤³¤Á¤é¤Î¡Ö¶ÓÌÚÀéÂ«～¥Ð¥ó¥Éver.～¡×¤È¡Ö°æ¥Î¾å¤¿¤¤Ê～¥Ð¥ó¥Éver.～¡×¤Ï¡¢¸½ºß¤¢¤ß¤¢¤ß½©ÍÕ¸¶¥é¥¸¥ª²ñ´ÛÅ¹¤ÇÅ¸¼¨Ãæ¤Î¥Ç¥³¥Þ¥¹¤À¡£Í½Ìó¤ÎÄù¤áÀÚ¤ê¤Ï9·î16Æü¤Þ¤Ç¤È¾¯¤·»þ´Ö¤ÎÍ¾Íµ¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¤¤¿Í¤ÏËº¤ì¤ëÁ°¤Ë¹ØÆþ¤òºÑ¤Þ¤»¤Æ¤ª¤³¤¦¡ª¡Ú¥Õ¥©¥È¥®¥ã¥é¥êー¡Û
(C)Spider Lily¡¿¥¢¥Ë¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦ABC¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¡¦BS11