ＮＹ各市場 １時台 ダウ平均は１７４ドル高 ナスダックもプラス圏での推移
NY株式8日（NY時間12:04）（日本時間01:04）
ダウ平均 44143.19（+174.55 +0.40%）
ナスダック 21434.09（+191.39 +0.90%）
CME日経平均先物 42310（大証終比：+490 +1.16%）
欧州株式8日GMT16:04
英FT100 9095.73（-5.04 -0.06%）
独DAX 24162.86（-29.64 -0.12%）
仏CAC40 7743.00（+33.68 +0.44%）
米国債利回り
2年債 3.758（+0.030）
10年債 4.283（+0.033）
30年債 4.854（+0.028）
期待インフレ率 2.385（+0.011）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.690（+0.060）
英 国 4.601（+0.054）
カナダ 3.375（-0.017）
豪 州 4.247（+0.005）
日 本 1.485（+0.005）
NY原油先物9 月限（WTI）
1バレル＝64.26（+0.38 +0.59%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3490.30（+36.60 +1.06%）
ビットコイン（ドル）
１ビットコイン＝116309.63（-930.29 -0.79%）
ビットコイン（円建・参考値）
１ビットコイン＝17178932（-137395 -0.80%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
