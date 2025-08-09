NY株式8日（NY時間12:04）（日本時間01:04）
ダウ平均　　　44143.19（+174.55　+0.40%）
ナスダック　　　21434.09（+191.39　+0.90%）
CME日経平均先物　42310（大証終比：+490　+1.16%）

欧州株式8日GMT16:04
英FT100　 9095.73（-5.04　-0.06%）
独DAX　 24162.86（-29.64　-0.12%）
仏CAC40　 7743.00（+33.68　+0.44%）

米国債利回り
2年債　 　3.758（+0.030）
10年債　 　4.283（+0.033）
30年債　 　4.854（+0.028）
期待インフレ率　 　2.385（+0.011）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.690（+0.060）
英　国　　4.601（+0.054）
カナダ　　3.375（-0.017）
豪　州　　4.247（+0.005）
日　本　　1.485（+0.005）

NY原油先物9 月限（WTI）
1バレル＝64.26（+0.38　+0.59%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3490.30（+36.60　+1.06%）

ビットコイン（ドル）
１ビットコイン＝116309.63（-930.29　-0.79%）
ビットコイン（円建・参考値）
１ビットコイン＝17178932（-137395　-0.80%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ