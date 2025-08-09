¡ÚÆôºê¥Ü¡¼¥È¡ÛµÈÀî¸µ¹À¡¡£²Ï¢Î¨40¡óµ¡¤ËÁ°¸¡¹¥´¶¿¨¡Ö¹ç¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤¬¡¢¾è¤ê¿´ÃÏ¤Ï°¤¯¤Ê¤¤¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹Æôºê¤Î¡ÖÆüËÜºâÃÄ²ñÄ¹ÇÕÁèÃ¥Âè£µ£³²ó¥ª¡¼¥ëÊ¼¸Ë²¦ºÂ·èÄêÀï¡×¤¬£¹Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ë¡£
¡¡Ê¼¸Ë»ÙÉô¥ì¡¼¥µ¡¼¤Ë¤è¤ëËèÇ¯¹±Îã¤Î¤ªËß¥·¥ê¡¼¥º¡£ÉÔÆ°¤Î¥¨¡¼¥¹¤Ç½éÆüÁªÈ´Àï£±ÏÈ¤ÎµÈÀî¸µ¹À¡Ê£µ£²¡áÊ¼¸Ë¡Ë¤Ï¡¢Á°¸¡¤Î¥¨¥ó¥¸¥óÃêÁª¤Ç£²Ï¢Î¨£´£°¡ó¤Î£µ£°¹æµ¡¤ò³ÍÆÀ¡£ÆÃ·±¤Ç¤Ï¡Ö¹ç¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤¬¡¢»Ä¤ê¿´ÃÏ¤Ï°¤¯¤Ê¤¤¡×¤ÈµÚÂèÅÀ¤¬¤Ä¤¯Æ°¤¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡£Ó£Ç£´£Ö¡¢£Çµ£²£°£Ö¤È¼ÂÀÓ¤Ç¤Ï¥¹¥ÐÈ´¤±¤Æ¤¤¤ëÀäÂÐÅª¥¨¡¼¥¹¤¬Á°¸¡µ¤ÇÛ¾å¡¹¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢º£Àá¤â£ÖÀïÀþ¤ÎÃæ¿´¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£