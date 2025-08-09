セブン‐イレブン限定発売！CHOYAのブランデー梅ハイボールで贅沢な一杯を

チョーヤ梅酒の新たな挑戦、ブランデー梅ハイボールが2025年8月12日より全国のセブン‐イレブン（一部店舗）で数量限定発売です。歴史あるブランデーと紀州産南高梅の絶妙なハーモニーが楽しめる本格派の味わいで、銀座のバーの味を気軽にご自宅で味わえます。華やかな香りとすっきりした後口が魅力の一杯です♡ぜひ、チェックしてみてください。

歴史が織りなす贅沢なブランデー梅ハイボール

1914年創業のCHOYAは、長年培ってきたブランデー製造技術と梅酒の伝統を融合。

今回の「The CHOYA 銀座BAR ブランデー梅ハイボール」は、紀州産南高梅をフランス産ブランデーで漬け込み、熟成された梅酒と酒精梅酒をブレンド。

さらにブランデーを追加してドライ感を強調し、梅の酸味と深いコクが絶妙に調和。まるで銀座のバーで楽しむ一杯のようなリッチな味わいです。

八天堂「810感謝祭」限定！2倍くりーむパンが通販で登場

シックなパッケージと限定販売の魅力

黒を基調にしたパッケージは、ブランデーの深いコクとハイボールのドライな魅力を表現。差し色のオレンジは南高梅の完熟感を演出し、高級感も漂います。

価格は350mLで税抜238円と手に取りやすく、全国のセブン‐イレブン（一部店舗）で数量限定販売。銀座BARでも同時に提供が開始され、ここだけの味わいを体験できます。

限定発売！CHOYAの銀座BAR発の梅ハイボールで贅沢時間を♡



全国のセブン‐イレブンで数量限定発売される「The CHOYA 銀座BAR ブランデー梅ハイボール」は、歴史と技術が詰まった特別な一杯。

自宅で手軽に銀座の味わいを楽しみながら、上質な梅酒時間を過ごしてみてはいかがでしょうか。夏の夜にぴったりの華やかな香りと爽やかな後味があなたの時間を彩ります♪

ぜひチェックしてみてください。