【主菜】夏野菜の揚げ浸し
冷やして食べるとより美味しい。暑い日におすすめの一品です。
©Eレシピ
調理時間：30分
カロリー：411Kcal
レシピ制作：料理家 森岡 恵
材料（2人分）ナス 2本 カボチャ 1/8個
玉ネギ 1個
赤パプリカ 1/2個
＜浸しダレ＞
だし汁 400ml
みりん 大さじ1
砂糖 小さじ1
塩 少々
しょうゆ 大さじ2
揚げ油 適量
【下準備】ナスはヘタを切り落とし、厚さ2cmの輪切りにする。カボチャは種とワタを取って食べやすい大きさに切り、さらに幅5mmに切る。
©Eレシピ
玉ネギは縦8つのくし切りにする。赤パプリカは種とヘタを取り、縦に8〜10等分に切る。揚げ油を170℃に予熱し始める。
【作り方】1. 鍋に＜浸しダレ＞の材料を加えて中火にかけ、砂糖が溶けるまでサッと煮たたせる。
©Eレシピ
2. 170℃の揚げ油で順に野菜を揚げ、(1)の＜浸しダレ＞に浸す。食べる直前に器に盛り合わせる。
©Eレシピ
冷蔵庫で冷やして食べるとより美味しいですよ。
【副菜】鶏肉の山椒焼き
ピリッとスパイシーでビールにもよく合う肉料理です。山椒の量はお好みで調整して下さい。
©Eレシピ
調理時間：15分
カロリー：335Kcal
レシピ制作：料理家 森岡 恵
材料（2人分）鶏もも肉 250g
塩コショウ 少々
粉山椒 適量 塩 少々
ゴマ油 小さじ1
【下準備】鶏もも肉は皮側からフォークで軽く刺し、両面に塩コショウを振る。食べやすい大きさに切る。
©Eレシピ
【作り方】1. フライパンにゴマ油を中火で熱し、鶏もも肉を皮を下にしてこんがり焼き色がつくまで焼く。
©Eレシピ
2. ひっくり返して火を通し、塩、粉山椒を振って、器に盛る。
©Eレシピ
【スープ・汁】ワカメスープ
ミネラルたっぷりのシンプルなワカメスープです。
©Eレシピ
調理時間：10分
カロリー：32Kcal
レシピ制作：料理家 森岡 恵
材料（2人分）ワカメ (干し)大さじ1
＜スープ＞
顆粒チキンスープの素 小さじ2
水 400ml
しょうゆ 小さじ2
塩コショウ 少々
ゴマ油 小さじ1/2
すり白ゴマ 小さじ1/2
【下準備】ワカメはたっぷりの水で柔らかく戻し、水気を絞り、大きければザク切りにする。
©Eレシピ
【作り方】1. 鍋にワカメと＜スープ＞の材料を入れて中火で熱し、煮たったら火を止める。ゴマ油を加えて器に注ぎ、すり白ゴマを振る。
©Eレシピ