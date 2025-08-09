プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「夏野菜の揚げ浸し」 「鶏肉の山椒焼き」 「ワカメスープ」 の全3品。
夏野菜を主役にした献立。鶏肉とワカメでたんぱく質とミネラルも摂れます。

【主菜】夏野菜の揚げ浸し
冷やして食べるとより美味しい。暑い日におすすめの一品です。

©Eレシピ


調理時間：30分
カロリー：411Kcal
レシピ制作：料理家　森岡 恵

材料（2人分）

ナス  2本 カボチャ  1/8個
玉ネギ  1個
赤パプリカ  1/2個
＜浸しダレ＞
  だし汁  400ml
  みりん  大さじ1
  砂糖  小さじ1
  塩  少々
  しょうゆ  大さじ2
揚げ油  適量

【下準備】

ナスはヘタを切り落とし、厚さ2cmの輪切りにする。カボチャは種とワタを取って食べやすい大きさに切り、さらに幅5mmに切る。

©Eレシピ


玉ネギは縦8つのくし切りにする。赤パプリカは種とヘタを取り、縦に8〜10等分に切る。揚げ油を170℃に予熱し始める。

【作り方】

1. 鍋に＜浸しダレ＞の材料を加えて中火にかけ、砂糖が溶けるまでサッと煮たたせる。

©Eレシピ


2. 170℃の揚げ油で順に野菜を揚げ、(1)の＜浸しダレ＞に浸す。食べる直前に器に盛り合わせる。

©Eレシピ


冷蔵庫で冷やして食べるとより美味しいですよ。

【副菜】鶏肉の山椒焼き
ピリッとスパイシーでビールにもよく合う肉料理です。山椒の量はお好みで調整して下さい。

©Eレシピ


調理時間：15分
カロリー：335Kcal
レシピ制作：料理家　森岡 恵

材料（2人分）

鶏もも肉  250g
  塩コショウ  少々
粉山椒  適量 塩  少々
ゴマ油  小さじ1

【下準備】

鶏もも肉は皮側からフォークで軽く刺し、両面に塩コショウを振る。食べやすい大きさに切る。

©Eレシピ



【作り方】

1. フライパンにゴマ油を中火で熱し、鶏もも肉を皮を下にしてこんがり焼き色がつくまで焼く。

©Eレシピ


2. ひっくり返して火を通し、塩、粉山椒を振って、器に盛る。

©Eレシピ



【スープ・汁】ワカメスープ
ミネラルたっぷりのシンプルなワカメスープです。

©Eレシピ


調理時間：10分
カロリー：32Kcal
レシピ制作：料理家　森岡 恵

材料（2人分）

ワカメ  (干し)大さじ1
＜スープ＞
  顆粒チキンスープの素  小さじ2
  水  400ml
  しょうゆ  小さじ2
  塩コショウ  少々
ゴマ油  小さじ1/2
すり白ゴマ  小さじ1/2

【下準備】

ワカメはたっぷりの水で柔らかく戻し、水気を絞り、大きければザク切りにする。

©Eレシピ



【作り方】

1. 鍋にワカメと＜スープ＞の材料を入れて中火で熱し、煮たったら火を止める。ゴマ油を加えて器に注ぎ、すり白ゴマを振る。

©Eレシピ