¾¾ËÜ¤Þ¤ê¤«¤È°ÂÅÄ¸²¤Î¿åÃæ¥¥¹¤Ë¹â¶¶¥á¥¢¥êー¥¸¥å¥ó¤ÎÀä¶«¡¡¡ØÃ¥¤¤°¦¡¢¿¿²Æ¡Ù¤Î¶²ÉÝ¤È¾Ð¤¤
¡¡¡Ö¸«¤Æ¤¿¤è¤©¤©¤©¤©¤©¡ª¡ª¡×¤ÈÀä¶«¤¹¤ëÌ¤Íè¡Ê¹â¶¶¥á¥¢¥êー¥¸¥å¥ó¡Ë¤Ë¡¢¶²ÉÝ¤ò³Ð¤¨¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤½¤Î¸å¤¹¤°¤Ë¾Ð¤¤¤¬¹þ¤ß¾å¤²¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤³¤ó¤Ê¥É¥é¥Þ¤Ï¡¢¡ØÃ¥¤¤°¦¡Ù¥·¥êー¥º¤À¤±¤À¡£
»²¹Í¡§¾¾ËÜ¤Þ¤ê¤«¤¬¸ì¤ë¡ØÃ¥¤¤°¦¡Ù¥·¥êー¥º¤Î¶Ë°Õ¡¡¡Ö¡È°ú¤»»¡É¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ëÌÌÇò¤µ¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤¤¡×
¡¡¥É¥é¥Þ¡ØÃ¥¤¤°¦¡¢¿¿²Æ¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡ËÂè3ÏÃ¤Ç¡¢¤Ä¤¤¤ËÌ¤Íè¤¬É×¡¦»þÌ´¡Ê°ÂÅÄ¸²¡Ë¤È¿¿²Æ¡Ê¾¾ËÜ¤Þ¤ê¤«¡Ë¤ÎÉÔÎÑ´Ø·¸¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£±ê¾å»Å³Ý¤±¿Í¤Î²Ö²Ð¡Ê¿¹¹áÀ¡¡Ë¤¬Åê²¼¤·¤¿¡¢»ñÎÁ¼¼¤Ç¤Î»þÌ´¤È¿¿²Æ¤ÎµÞÀÜ¶áÆ°²è¤Î¸íÁ÷¿®¤Ï¡¢¸«»ö¤ËÌ¤Íè¤Î¼»ÅÊ¿´¤Ë°ú²Ð¡£¡Ö¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ç·Þ¤¨¤Ë¹Ô¤Ã¤Á¤ã¤ª¤¦¤«¤Ê¡×¤ÈÉÔÅ¬¤Ê¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡Ö¿®¤¸¤Ê¤¤ã¡¢¹Ô¤¯¤Î¤ä¤á¤ë¡£¿®¤¸¤ë¡×¤È¼«À©¿´¤«¤éÆ§¤ß¤È¤É¤Þ¤ëÌ¤Íè¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢2¿Í¤ÎÌ©²ñ¸½¾ì¤Ø¤È¸þ¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÉñÂæ¤ÏÇÑ¹»¡£ÀèÂå¼ÒÄ¹¤ÎÉã¤¬¤«¤Ä¤Æ¾®³Ø¹»¤Ë´óÂ£¤·¤¿Âç»þ·×¤Ï¡¢»þÌ´¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â»×¤¤½Ð¤ÎµÍ¤Þ¤Ã¤¿»þ·×¤À¤Ã¤¿¡£»þÌ´¤Ï²õ¤ì¤¿»þ·×¤ò½¤Íý¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿¿²Æ¤Ï¶ì¼ê¤À¤Ã¤¿¥Ö¥é¥ó¥³¤ò¹îÉþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿»×¤¤½Ð¤Î»þ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤³¤«¤é2¿Í¤¬¸þ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Ã¯¤â¤¤¤Ê¤¤¥×ー¥ë¡£Éþ¤Î¤Þ¤ÞÈô¤Ó¹þ¤à»þÌ´¤ËÂ³¤¤¤Æ¡¢¿¿²Æ¤â¥×ー¥ë¤Ë¥À¥¤¥Ö¡£Á°¿¦¤Ç¤¢¤ë¼Ì¿¿½µ´©»ï»þÂå¤ËÂ¾¿Í¤Î¿ÍÀ¸¤ò¶¸¤ï¤»¤Æ¤¤¿ºá¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¤¤¿¿¿²Æ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢»þÌ´¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤è¤¦¤ä¤¯¿´¤ÎÄì¤«¤é¾Ð¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£¡Ö¼«Á³¤Ë¾Ð¤¨¤ë¤Î¡¢µã¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤¦¿¿²Æ¤Î¥»¥ê¥Õ¤¬°õ¾ÝÅª¤À¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë2¿Í¤Ï¥×ー¥ë¤ÎÃ¼¤Ã¤³¤«¤éÆ±»þ¤ËÀø¿å¤ò¤·¤Æ¡¢¿¿¤óÃæ¤Ç¥´¥Ä¥ó¤ÈÆ¬¤ò¤Ö¤Ä¤±¹ç¤¦³¨¤ËÉÁ¤¤¤¿¤è¤¦¤ÊÅ¸³«¤«¤é¡¢»þÌ´¤Î¡ÖËÜµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤¹¤®¤Á¤ã¤Ã¤¿¤è¡×¤È¤¤¤¦²¿µ¤¤Ê¤¤°ì¸À¤Ë¡¢¿¿²Æ¤¬¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬¹¥¤¤Ç¤¹¡×¤È¼«Á³¤ËÊÖ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£À©¸æ¤¬¸ú¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿»þÌ´¤Ï¿¿²Æ¤ò¶¯¤¯Êú¤´ó¤»¡¢¡Ö²¶¤â¹¥¤¤À¡£¤â¤¦»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×¤È¼ª¸µ¤ÇÓñ¤¯¡£
¡¡·ã¤·¤¯¿°¤ò½Å¤Í¤¢¤¦2¿Í¤Ï¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¤â¤¦°ìÅÙÀø¿å¤·¡¢¿åÃæ¥¥¹¡£2¿Í¤À¤±¤ÎÀ¤³¦¤ËÆÍÇ¡¡¢Ì¤Íè¤¬¥Ì¥Ã¤È¸½¤ì¡¢¡Ö¤º¤Ã¤È¡Ä¡Ä¸«¤Æ¤¿¤è¤©¤©¤©¤©¤©¡ª¡ª¡×¤Èµ´¤Î·ÁÁê¤ÇÀä¶«¤¹¤ë¤Î¤À¡£¶²ÉÝ¤Î¶«¤ÓÀ¼¤ò¾å¤²¤ë»þÌ´¤Ë¡¢¿¿²Æ¤Ïº¤ÏÇ¤ÎÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥µ¥¶¥ó¥ªー¥ë¥¹¥¿ー¥º¡Ö¿¿²Æ¤Î²Ì¼Â¡×¤ËÂ³¤¡¢¥·¥ãÍðQ¡Ö¥º¥ë¤¤½÷¡×¤Î²Î»ì¤ò¿¿²Æ¤ËÅö¤Æ¤Ï¤á¤¿¥·¥êー¥º¤ä¡¢¡Ö9641¡Ê¶ì¤·¤¤¡Ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Ì¤ÍèÀá¤Ïº£²ó¤â·òºß¡£Æ±»þ¤Ë¡¢Ëå¤Î²Ö²Ð¤¬¤Þ¤¹¤Þ¤¹Â¸ºß´¶¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£´Æ»ë¥«¥á¥é¤Ë±Ç¤ë»þÌ´¤È¿¿²Æ¤ò¸«¤Ä¤±ËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤ë»Ñ¤ä¡¢¤â¤Ï¤ä¿Í¤¬¤¤¤ë¼ÒÆâ¤Ç¤â¡Ö¥É¥Ã¥«ー¥ó¡×¤Î·è¤á¥»¥ê¥Õ¤¬ÍÞ¤¨¤¤ì¤Ê¤¤²Ö²Ð¤Î¤¢¤¶¤È¤µ¤Ï¡¢±é¤¸¤ë¿¹¹áÀ¡¤ËÅö¤Æ½ñ¤¤·¤¿¤È¤·¤«»×¤¨¤Ê¤¤¥Ï¥Þ¤ê¤Ã¤×¤ê¤À¡£
¡¡¼¡²ó¤«¤é¤Ï¤Ä¤¤¤ËÌ¤Íè¤ÎµÕ½±¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£µ¢¤ê¤Î¥¿¥¯¥·ー¤Ç¤Î¡ÖÌ©¼¼¤ÎÁá¸ý¥¥¹¸ÀÍÕ¡×¤ä¡ÖÃÏ¹ö¤ÎÂä¤·¤ã¤Ö¥Ç¥£¥Êー¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢Ã»¤¤Í½¹ð±ÇÁü¤Î»þÅÀ¤Ç¾ðÊó²áÂ¿¤¹¤®¤Æ¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¤³¤³¤«¤é¤¬¡ØÃ¥¤¤°¦¡¢¿¿²Æ¡Ù¤Ë¤È¤Ã¤ÆËÜÅö¤Î¥¹¥¿ー¥È¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡ÊÊ¸¡áÅÏÊÕ¾´¹À¡Ë