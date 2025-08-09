¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ Ãæ¹ñ¤ä¥¤¥ó¥É¤Ê¤É¤Î¼óÇ¾¤ÈÁê¼¡¤®ÅÅÏÃ²ñÃÌ¡¡¡ÈÊÆ¥í¼óÇ¾²ñÃÌ¡É¸þ¤±¥í¥·¥¢Â¦¤ÎÎ©¾ìÀâÌÀ¤«
¥í¥·¥¢¤Î¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤Ï¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤È¤Î¼óÇ¾²ñÃÌ¤ò¶á¤¯¼Â»Ü¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¸¶Â§¹ç°Õ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤á¤°¤ê¡¢Ãæ¹ñ¤ä¥¤¥ó¥É¤Ê¤É¤ÎÍ§¹¥¹ñ¤ÈÁê¼¡¤¤¤ÇÅÅÏÃ²ñÃÌ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥í¥·¥¢Â¦¤ÎÎ©¾ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²þ¤á¤ÆÀâÌÀ¤·¤¿¤â¤Î¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¥í¥·¥¢ÂçÅýÎÎÉÜ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤Ï8Æü¡¢Ãæ¹ñ¤Î½¬¶áÊ¿¹ñ²È¼çÀÊ¡¢¥¤¥ó¥É¤Î¥â¥Ç¥£¼óÁê¡¢¥Ù¥é¥ë¡¼¥·¤Î¥ë¥«¥·¥§¥ó¥³ÂçÅýÎÎ¤é¤ÈÁê¼¡¤¤¤ÇÅÅÏÃ²ñÃÌ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
6Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Î¥¦¥£¥Ã¥È¥³¥ÕÆÃ»È¤È¤Î²ñÃÌ¤Î¡Ö¼ç¤Ê·ë²Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶¦Í¤·¤¿¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤È¤Î¼óÇ¾²ñÃÌ¤ò¶á¤¯¼Â»Ü¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¸¶Â§¹ç°Õ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤á¤°¤ê¡¢¥í¥·¥¢Â¦¤ÎÎ©¾ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²þ¤á¤ÆÀâÌÀ¤·¤¿¤â¤Î¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¥×¡¼¥Á¥ó»á¤Ïº£·îËö¤«¤éÃæ¹ñ¤òË¬Ìä¤·¡¢Ãæ¥í¤ä¥¤¥ó¥É¤Ê¤É¤¬²ÃÌÁ¤¹¤ë¾å³¤¶¨ÎÏµ¡¹½¤Î¼óÇ¾²ñµÄ¤Ê¤É¤Ë½ÐÀÊ¤¹¤ë¤Û¤«¡¢Ç¯Ëö¤Ë¤Ï¥¤¥ó¥É¤òË¬Ìä¤¹¤ë·×²è¤¬¤¢¤ë¤È¥¤¥ó¥É¹â´±¤¬È¯¸À¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Í§¹¥¹ñ¤È¤ÎÏ¢·È¤ò¶¯¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£