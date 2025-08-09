TBS NEWS DIG Powered by JNN

¥¬¥¶ÃÏ¶è¤Ç¤Îµ²²î¤¬¿¼¹ï¤Ç¤¹¡£

WHO  ¥Æ¥É¥í¥¹»öÌ³¶ÉÄ¹
¡Ö±ÉÍÜ¼ºÄ´¤¬Ì¢±ä¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢µ²²î¤Ë´ØÏ¢¤·¤¿»àË´¼Ô¿ô¤¬Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡×

WHO¤Ï7Æü¡¢¥¬¥¶ÃÏ¶è¤Ç7·î¤ËµÞÀ­±ÉÍÜ¼ºÄ´¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿5ºÐÌ¤Ëþ¤Î»Ò¤É¤â¤Î¿ô¤¬¤ª¤è¤½1Ëü2000¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£·îÃ±°Ì¤Ç¤Ï²áµîºÇ°­¤Ç¤¹¡£

¤Þ¤¿¡¢º£Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é±ÉÍÜ¼ºÄ´¤Ç99¿Í¤¬»àË´¤·¡¢¤½¤Î¤¦¤Á29¿Í¤¬5ºÐÌ¤Ëþ¤Î»Ò¤É¤â¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£