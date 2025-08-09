【1/35 アメリカ駆逐戦車M36】 8月9日ごろ 発売 価格：4,950円

タミヤは、プラモデル「1/35 アメリカ駆逐戦車M36」を8月9日ごろに発売する。価格は4,950円。

本商品は、オープントップ式砲塔に90mm戦車砲を搭載した「アメリカ駆逐戦車M36」を、同社のスケールプラモデル「1/35 ミリタリーミニチュアシリーズ」で立体化したもの。

オープントップの旋回式砲塔を備える姿をリアルに再現。砲塔内部は主砲装填部や照準器など立体感あふれる仕上がりとなっている。

砲塔後部のカウンターウェイト部分はスライド金型を使用して、微妙な曲線で構成された形状と組み立てやすさを両立。車体内部の左右スポンソン上の砲弾ラックやバルクヘッドなども見どころとなっている。

履帯は直線部分の一体化を進めた部分連結式を採用。M3グリースガンを肩に担いで周囲を警戒する立ち姿の戦車兵の全身像1体が付属し、塗装例・マーキングは2種類が用意されている。

(C)TAMIYA,INC.ALL RIGHTS RESERVED.

※発売日は流通により前後する場合があります。