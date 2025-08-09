ÂçºåÉÜ·Ù ¸ø³«¼êÇÛ¤ÎÃË¤¬º£Ç¯1·î¥¿¥¤¤ËÆþ¹ñ¤«
ÃËÀ¤ò¼Ö¤Ë´Æ¶Ø¤·¶â¤òÃ¥¤Ã¤¿µ¿¤¤¤Ê¤É¤ÇÂçºåÉÜ·Ù¤¬¸ø³«¼êÇÛ¤·¤¿ÃË¤¬¡¢¥¿¥¤¤ØÆþ¹ñ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¸ø³«¼êÇÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÌÚÂ¼ÎÉº»ÍÆµ¿¼Ô¡Ê29¡Ë¤é¤Ï2024Ç¯8·î¡¢ÂçºåÉÜÆâ¤Ç20Âå¤ÎÃËÀ¤ò½±¤Ã¤Æ¼Ö¤Ë´Æ¶Ø¤·¡¢¸½¶â260Ëü±ß¤òÃ¥¤¦¤Ê¤É¤·¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÈÈ¹Ô¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥ê¡¼¥À¡¼³Ê¤È¤µ¤ì¤ëÌÚÂ¼ÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢¤½¤Î¸å¤Î´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î¼èºà¤Ç¡¢2025Ç¯1·î¤Ë¥¿¥¤¤ØÆþ¹ñ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¿·¤¿¤ËÊ¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÌÚÂ¼ÍÆµ¿¼Ô¤ÎÆþ¹ñ¸å¤Î¾Ü¤·¤¤Â¼è¤ê¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥¿¥¤¤Ç¤ÎºßÎ±´ü¸Â¤ÏÀÚ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î»ö·ï¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¤ÎÈÈºáµòÅÀ¤Ë¹â¹»À¸¤òÏ¢¤ìµî¤ê¡¢ÆÃ¼ìº¾µ½µòÅÀ¤Ë²ÃÃ´¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ëÆ±¤¸¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÃË¤é2¿Í¤¬¤¹¤Ç¤ËÂáÊá¡¦µ¯ÁÊ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£