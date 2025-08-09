NY株式8日（NY時間11:08）（日本時間00:08）
ダウ平均　　　44129.32（+160.68　+0.37%）
ナスダック　　　21412.30（+169.60　+0.80%）
CME日経平均先物　42305（大証終比：+485　+1.15%）

欧州株式8日GMT15:08
英FT100　 9089.85（-10.92　-0.12%）
独DAX　 24173.02（-19.48　-0.08%）
仏CAC40　 7740.64（+31.32　+0.41%）

米国債利回り
2年債　 　3.756（+0.028）
10年債　 　4.281（+0.031）
30年債　 　4.854（+0.028）
期待インフレ率　 　2.387（+0.013）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.685（+0.055）
英　国　　4.596（+0.049）
カナダ　　3.374（-0.018）
豪　州　　4.247（+0.005）
日　本　　1.485（+0.005）

NY原油先物9 月限（WTI）
1バレル＝63.66（-0.22　-0.34%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3493.00（+39.30　+1.14%）

ビットコイン（ドル）
１ビットコイン＝116345.19（-894.73　-0.76%）
ビットコイン（円建・参考値）
１ビットコイン＝17192329（-132205　-0.77%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ