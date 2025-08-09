ＮＹ各市場 ０時台 ダウ平均は１６０ドル高 ナスダックもプラス圏での推移
NY株式8日（NY時間11:08）（日本時間00:08）
ダウ平均 44129.32（+160.68 +0.37%）
ナスダック 21412.30（+169.60 +0.80%）
CME日経平均先物 42305（大証終比：+485 +1.15%）
欧州株式8日GMT15:08
英FT100 9089.85（-10.92 -0.12%）
独DAX 24173.02（-19.48 -0.08%）
仏CAC40 7740.64（+31.32 +0.41%）
米国債利回り
2年債 3.756（+0.028）
10年債 4.281（+0.031）
30年債 4.854（+0.028）
期待インフレ率 2.387（+0.013）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.685（+0.055）
英 国 4.596（+0.049）
カナダ 3.374（-0.018）
豪 州 4.247（+0.005）
日 本 1.485（+0.005）
NY原油先物9 月限（WTI）
1バレル＝63.66（-0.22 -0.34%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3493.00（+39.30 +1.14%）
ビットコイン（ドル）
１ビットコイン＝116345.19（-894.73 -0.76%）
ビットコイン（円建・参考値）
１ビットコイン＝17192329（-132205 -0.77%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 44129.32（+160.68 +0.37%）
ナスダック 21412.30（+169.60 +0.80%）
CME日経平均先物 42305（大証終比：+485 +1.15%）
欧州株式8日GMT15:08
英FT100 9089.85（-10.92 -0.12%）
独DAX 24173.02（-19.48 -0.08%）
仏CAC40 7740.64（+31.32 +0.41%）
米国債利回り
2年債 3.756（+0.028）
10年債 4.281（+0.031）
30年債 4.854（+0.028）
期待インフレ率 2.387（+0.013）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.685（+0.055）
英 国 4.596（+0.049）
カナダ 3.374（-0.018）
豪 州 4.247（+0.005）
日 本 1.485（+0.005）
NY原油先物9 月限（WTI）
1バレル＝63.66（-0.22 -0.34%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3493.00（+39.30 +1.14%）
ビットコイン（ドル）
１ビットコイン＝116345.19（-894.73 -0.76%）
ビットコイン（円建・参考値）
１ビットコイン＝17192329（-132205 -0.77%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ