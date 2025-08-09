オランダの名門アヤックスで新たな挑戦へ

オランダ1部のアヤックスが現地時間8月8日、ドイツ1部ボルシアMGから日本代表DF板倉滉を完全移籍で獲得したことを発表した。

板倉はフローニンゲンでプレーした以来5季ぶりのオランダリーグ復帰。2029年6月30日までの4年契約で、1年間の延長オプションが含まれている。

現在28歳の板倉は川崎フロンターレでプロキャリアをスタート。ベガルタ仙台への期限付き移籍を経て2019年1月にイングランド1部マンチェスター・シティへ移籍を果たした。労働許可の問題で加入と同時にフローニンゲンに期限付き移籍をし、2年半在籍した。

21-22シーズンはシャルケでドイツ2部優勝と1部昇格に貢献し、翌シーズンにボルシアMGへ完全移籍で加入。1年目から出場機会を重ね、昨季はリーグ戦31試合3ゴール1アシストを記録し、守備の要としてチームを支えた。そして今夏、残り契約が1年となったタイミングで移籍の噂が出ており、プレミアリーグやドイツ国内クラブ、直近ではアヤックス以外にもフェイエノールトやイタリア1部フィオレンティーナも興味を示していた。

そんななか、アヤックスへの完全移籍が決定。2連覇中の王者PSVも獲得に積極的な姿勢を見せていたが、国内リーグ最多28度の優勝を誇り、UEFAチャンピオンズリーグ（チャンピオンズカップ時代含む）でも4度の優勝を誇る名門を選んだ。アヤックスは左サイドバックとセンターバックを兼任する19歳のオランダ代表DFヨレル・ハトがイングランド1部チェルシーへ移籍しており、板倉に白羽の矢が立っていた。

移籍金は1050万ユーロに200万ユーロがオプションとして追加され、最大で1250万ユーロ（約21億円）で背番号は「4」に決定。板倉としては自身初となるCL挑戦が待っている。北中米ワールドカップまであと1年。日本の守備の要はオランダの地でさらなる飛躍を遂げることができるだろうか。（FOOTBALL ZONE編集部）