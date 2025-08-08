「プロレス・新日本」（８日、横浜武道館）

タッグマッチで、真夏の祭典「Ｇ１クライマックス３５」Ａブロック公式戦の最終戦（１０日・Ｇメッセ群馬）で激突するＥＶＩＬと棚橋弘至（４８）が前哨戦を行った。悪の枢軸ＥＶＩＬは、予告通り反則なしのクリーンファイトを展開し、Ｓｃｏｒｐｉｏｎ Ｄｅａｔｈｌｏｃｋ（サソリ固め）で村島克哉（２４）を撃破。２日後の公式戦に向けても「正々堂々と勝負しよう」と、呼びかけた。

試合中はハウス・オブ・トーチャー（Ｈ．Ｏ．Ｔ）のディック東郷（５５）、ドン・ファレ（４３）が何度も凶器攻撃や介入を試みたが、その都度、ＥＶＩＬが両手で「×」印をつくってストップを掛けた。反則に頼らず、オーソドックスなファイトスタイルでシンプルに強さを発揮し、最後は腰をしっかり落としたサソリ固めでフィニッシュ。試合後も１０日のクリーンファイトを宣言し、棚橋と握手を交わした。

ＥＶＩＬは「棚橋よ、これが正真正銘、最後の『Ｇ１』だろう。そしておそらく、俺とシングルでやるのも最後だろう。今までのことは抜きにして、正々堂々勝負しようじゃねえか。俺の闘魂、見せてやるよ。わかったか、よく覚えとけ！」とコメントした。

一方、現役最後のＧ１で、１０日のＥＶＩＬ戦に勝てば決勝トーナメント進出の可能性が残る棚橋は「改めて公式戦の残りが減ってくると、最後の『Ｇ１』なんだなっていうのも感じる中で、ＥＶＩＬがああいう形で道場で培ったものとか、プロレスラーとしての技術、精神、肉体、そういう部分で勝負したいというのであれば、それはもう僕としてはイエスだし。こういった賭けは乗ったほうが絶対面白いから。信じてみようかな。漢字の“良い”にビルで“良いビル”でいいんじゃないですか。最後まで全力で行きます」と、真っ正面から受け止めた。