【洪水警報】秋田県・にかほ市に発表 9日00:15時点
気象台は、午前0時15分に、洪水警報をにかほ市に発表しました。
秋田県では、9日昼前まで土砂災害に警戒してください。沿岸では、9日明け方まで低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■秋田市
□大雨警報
・土砂災害
9日昼前にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 30mm
■能代市
□大雨警報
・土砂災害
9日昼前にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 30mm
□大雨警報
・土砂災害
9日昼前にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 30mm
ピーク時間 9日未明
■大館市
□大雨警報
・土砂災害
9日昼前にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 30mm
■男鹿市
□大雨警報
・土砂災害
9日昼前にかけて警戒
■由利本荘市
□大雨警報
・土砂災害
9日昼前にかけて警戒
・浸水
9日明け方にかけて警戒
1時間最大雨量 40mm
□洪水警報
9日明け方にかけて警戒
■大仙市
□大雨警報
・土砂災害
9日昼前にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 30mm
■北秋田市
□大雨警報
・土砂災害
9日昼前にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 30mm
■にかほ市
□大雨警報
・土砂災害
9日昼前にかけて警戒
・浸水
9日明け方にかけて警戒
1時間最大雨量 40mm
□洪水警報【発表】
9日明け方にかけて警戒
■仙北市
□大雨警報
・土砂災害
9日昼前にかけて警戒
■小坂町
□大雨警報
・土砂災害
9日昼前にかけて警戒
■上小阿仁村
□大雨警報
・土砂災害
9日昼前にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 30mm
■藤里町
□大雨警報
・土砂災害
9日昼前にかけて警戒
■三種町
□大雨警報
・土砂災害
9日昼前にかけて警戒
■五城目町
□大雨警報
・土砂災害
9日昼前にかけて警戒
■八郎潟町
□大雨警報
・土砂災害
9日昼前にかけて警戒
■井川町
□大雨警報
・土砂災害
9日昼前にかけて警戒
■美郷町
□大雨警報
・土砂災害
9日昼前にかけて警戒
■羽後町
□大雨警報
・土砂災害
9日昼前にかけて警戒