気象台は、午前0時15分に、洪水警報をにかほ市に発表しました。

秋田県では、9日昼前まで土砂災害に警戒してください。沿岸では、9日明け方まで低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】

■秋田市

□大雨警報

・土砂災害

9日昼前にかけて警戒

・浸水



1時間最大雨量 30mm



■能代市

□大雨警報

・土砂災害

9日昼前にかけて警戒

・浸水



1時間最大雨量 30mm





■横手市□大雨警報・土砂災害9日昼前にかけて警戒・浸水1時間最大雨量 30mmピーク時間 9日未明■大館市□大雨警報・土砂災害9日昼前にかけて警戒・浸水1時間最大雨量 30mm■男鹿市□大雨警報・土砂災害9日昼前にかけて警戒■由利本荘市□大雨警報・土砂災害9日昼前にかけて警戒・浸水9日明け方にかけて警戒1時間最大雨量 40mm□洪水警報9日明け方にかけて警戒■大仙市□大雨警報・土砂災害9日昼前にかけて警戒・浸水1時間最大雨量 30mm■北秋田市□大雨警報・土砂災害9日昼前にかけて警戒・浸水1時間最大雨量 30mm■にかほ市□大雨警報・土砂災害9日昼前にかけて警戒・浸水9日明け方にかけて警戒1時間最大雨量 40mm□洪水警報【発表】9日明け方にかけて警戒■仙北市□大雨警報・土砂災害9日昼前にかけて警戒■小坂町□大雨警報・土砂災害9日昼前にかけて警戒■上小阿仁村□大雨警報・土砂災害9日昼前にかけて警戒・浸水1時間最大雨量 30mm■藤里町□大雨警報・土砂災害9日昼前にかけて警戒■三種町□大雨警報・土砂災害9日昼前にかけて警戒■五城目町□大雨警報・土砂災害9日昼前にかけて警戒■八郎潟町□大雨警報・土砂災害9日昼前にかけて警戒■井川町□大雨警報・土砂災害9日昼前にかけて警戒■美郷町□大雨警報・土砂災害9日昼前にかけて警戒■羽後町□大雨警報・土砂災害9日昼前にかけて警戒