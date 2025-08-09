¡ÚÀï¸å80Ç¯¡Û¡Ö¿Í´Ö¤ÎÂº¸·¤ò²¿¤À¤È¡Ä¡×¡¡½é¤á¤ÆÃÎ¤Ã¤¿¡ÈÆÃ¹¶ÂâÄ¹¡É¤ÎºÇ´ü¡¡ÊÆ·³¤Î±ÇÁü¤òÊ¬ÀÏ¡¢¶õ½±¤Îµ²±¤ò¼¡À¤Âå¤Ø¡Øevery.ÆÃ½¸¡Ù
ÆÃ¹¶Ââ¤ÎµòÅÀ¤Ç¡¢²¿ÅÙ¤â¶õ½±¤ò¼õ¤±¤¿ÂçÊ¬¡¦±§º´»Ô¡£ÀïÁè°äÀ×¤¬Â¿¤¯»Ä¤ê¡¢ÃÏ¸µ¤Î»ÔÌ±ÃÄÂÎ¤¬ÀïÁè¤Îµ²±¤òÅÁ¤¨¤ë³èÆ°¤òÄ¹Ç¯Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Àï¸å80Ç¯¤Îº£Ç¯¡¢¤¢¤ëÆÃ¹¶Ââ°÷¤Î°äÂ²¤«¤é¡¢°äÉÊ¤Î´óÂ£¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ä´¤Ù¤ë¤È¡¢¿·¤¿¤Ê»ö¼Â¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ÃÎÍ÷¤ä¼¯²°¤ÈÊÂ¤Ö¡¢ÆÃ¹¶Ââ¤ÎµòÅÀ
ÂçÊ¬¡¦±§º´»Ô¡£¤Þ¤Á¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¸«´·¤ì¤Ê¤¤¹½Â¤Êª¤¬¤¤¤¯¤Ä¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î1¤Ä¤¬¡Ö±æÂÎ¹è¡Ê¤¨¤ó¤¿¤¤¤´¤¦¡Ë¡×¡£Àï»þÃæ¡¢¶õ½±¤«¤é·³ÍÑµ¡¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤ËÂ¤¤é¤ì¤¿³ÊÇ¼¸Ë¤Ç¤¹¡£±§º´¤Ë¤Ï¤³¤¦¤·¤¿ÀïÁè°äÀ×¤¬Â¿¤¯»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤«¤Ä¤Æ¤Ï³¤·³¹Ò¶õÂâ¤Î´ðÃÏ¤¬¤¢¤ê¡¢Âç¤¤ÊÈô¹Ô¾ì¤âÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼¯»ùÅç¤ÎÃÎÍ÷¤ä¼¯²°¤ÈÊÂ¤Ö¡¢ÆÃ¹¶Ââ¤ÎµòÅÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£½»ÂðÃÏ¤Ë»Ä¤ë¡ÖÍî²¼»±À°È÷½ê¡×
Ä®¤Î¿¿¤óÃæ¤Ë¤Þ¤Ã¤¹¤°±ä¤Ó¤ëÆ»Ï©¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Î³êÁöÏ©¤ÎÌ¾»Ä¡£Ä®¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢ÀïÁè¤ò»×¤ï¤»¤ë¸÷·Ê¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤ê¤Þ¤¹¡£»ÔÌ±ÃÄÂÎ¡ÖË¤Î¹ñ¡¡±§º´»Ô½Î¡×¤ÎÂåÉ½¤òÌ³¤á¤ëÊ¿ÅÄ¿ò±Ñ¤µ¤ó¡Ê76¡Ë¤Ï¡¢¤³¤ÎÄ®¤ÎÀïÁè¤Îµ²±¤òÅÁ¤¨¤ë³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
½»ÂðÃÏ¤ÎÃæ¤Ë»Ä¤ë¡¢¸Å¤¤¥ì¥ó¥¬Â¤¤ê¤Î·úÊª¡£¤³¤³¤Ï¡¢ÆüËÜ·³¤Î¡ÖÍî²¼»±À°È÷½ê¡×¤Ç¤·¤¿¡£Åö»þ¤³¤³¤Ç¡¢¥Ñ¥é¥·¥å¡¼¥È¤ÎÀ°È÷¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Ê¿ÅÄ¤µ¤ó
¡Ö·úÊªÃæ¤¬·ê¤À¤é¤±¤Ç¤¹¤Í¡£²¿²ó¤â²¿²ó¤â¶õ½±¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡×
¢£ÊÆ·³ÀïÆ®µ¡¤¬»£±Æ¤·¤¿½é¶õ½±¤ÎÍÍ»Ò
¼Â¤Ï¡¢¤½¤Î»þ¤Î±ÇÁü¤¬¥¢¥á¥ê¥«¤Ë»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Î¸øÊ¸½ñ´Û¤¬¸ø³«¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢ÂÀÊ¿ÍÎÀïÁèËö´ü¤Î1945¡Ê¾¼ÏÂ20¡ËÇ¯3·î18Æü¡¢¥¢¥á¥ê¥«·³¤ÎÀïÆ®µ¡¤¬»£±Æ¤·¤¿±§º´¤Ø¤Î½é¶õ½±¤ÎÍÍ»Ò¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¹¶¹¶·â¤ÎµòÅÀ¤À¤Ã¤¿´ðÃÏ¤Ï¡¢ÅÙ½Å¤Ê¤ë¶õ½±¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£¥í¥±¥Ã¥ÈÃÆ¤Î¹¶·â¤¬Â³¤¡¢¹õ±ì¤ò¾å¤²¤ë·úÊª¤¬¸«¤¨¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÃæ¤Ë¡ÖÍî²¼»±À°È÷½ê¡×¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
±ÇÁü¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«·³¤Î¹Ò¶õµ¡¤Ë¼è¤êÉÕ¤±¤¿¡Ö¥¬¥ó¥«¥á¥é¡×¤Ç»£¤é¤ì¤¿¤â¤Î¡£µ¡½Æ¤Ê¤É¤ò·â¤Ä¤È»£±Æ¤µ¤ì¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤·¤¿¡£
Ê¿ÅÄ¤µ¤ó
¡Ö¡Ê¶õ½±¤ò¡ËÆ°²è¤Ç¸«¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Î·Ð¸³¤À¤Ã¤¿¡£¼«Ê¬¤ÎÄ®¤â¶õ½±¤ò¼õ¤±¤¿¤ÈÊ¬¤«¤ë¡£¤½¤ì¤ÏÈó¾ï¤Ëµ®½Å¤Ê¤³¤È¡£±ÇÁü¼«ÂÎ¤¬¸ì¤êÉô¤Ê¤ó¤À¤È¡×
¢£±ÇÁü¤òÊ¬ÀÏ¤·¡¢Á´¹ñ¤Î¶õ½±µÏ¿¤âÈ¯·¡
¤³¤ì¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢±§º´»Ô½Î¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¡Ö¥¬¥ó¥«¥á¥é±ÇÁü¡×¤ÎÊ¬ÀÏ¤ò»Ï¤á¤ë¤³¤È¤Ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Á´¹ñ³ÆÃÏ¤Î¶õ½±¤ÎµÏ¿¤âÈ¯·¡¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£º£Ç¯¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¡¢15ËÜ¤â¤Î¿·¤¿¤Ê¥¬¥ó¥«¥á¥é¤Î±ÇÁü¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
1945Ç¯7·î¤ÎËÌ³¤Æ»¡¦°°Àî¤Ç¡¢Ì±´Ö¤Î¹©¾ì¤Ø¤Î¥í¥±¥Ã¥ÈÃÆ¤Î¹¶·â¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°¦É²¡¦¾¾Á°Ä®¤Ç¤Ï¸½ºß¤ÎÅì¥ì°¦É²¹©¾ì¤¬µ¡½ÆÁÝ¼Í¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£Ä¹ºê¡¦ÇÈº´¸«Ä®¤Ç¤Ï¡¢¹©¾ì¤ÇÆ¯¤¯½÷»Ò³ØÅÌÂâ¤Î½É¼Ë¤¬É¸Åª¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
±ÇÁü¤òÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¿¥ÅÄÍ´Êå¤µ¤ó¡Ê38¡Ë¡£¶¿ÅÚ»Ë¤ò¸¦µæ¤¹¤ë±§º´»Ô½Î¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¹¡£¡ÖÅö»þ¤Î¹ñºö¥Ñ¥ë¥×¹©¶È°°Àî¹©¾ì¡¢º£¤ÎÆüËÜÀ½»æ°°Àî¹©¾ì¡£¥í¥±¥Ã¥ÈÃÆ¤òÈ¯¼Í¤·¤Æ·úÊª¤ËÌ¿Ãæ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê±ÇÁü¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¡£¤¢¤ë»þ¤Ï»ÔÌ±¤é¤Ë¡¢¤³¤¦²òÀâ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ÊÆ¤«¤é±ÇÁü¤ò¹ØÆþ¢ª¾ì½ê¤Ê¤É¤òÆÃÄê
¥¢¥á¥ê¥«¤Î¸øÊ¸½ñ´Û¤«¤é±ÇÁü¤ò¹ØÆþ¤·¡¢¾ì½ê¤äÆü»þ¤òÆÃÄê¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡¢»þ´Ö¤Î¤«¤«¤ëºî¶È¤Ç¤¹¡£¿¥ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡ÖÀï¸å2¡¢3Ç¯¤¿¤Ã¤¿»þ¤Î¹Ò¶õ¼Ì¿¿¤È¡¢¶õ½±»þ¤Î¼Ì¿¿¤È¸«Èæ¤Ù¤Þ¤¹¡£¡Ê1¤ÄÆÃÄê¤¹¤ë¤Î¤Ë¡Ë10Ç¯¤«¤«¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
»Ô¤Î¿¦°÷¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯¿¥ÅÄ¤µ¤ó¡£»Å»ö¤Î¹ç´Ö¤òË¥¤Ã¤Æ¤Îºî¶È¤Ç¤¹¡£±ÇÁü¤Î¹ØÆþÈñÍÑ¤â¡¢¼«¤éÉéÃ´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖÀïÁè¤ò±ó¤¤À¤³¦¤È»×¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¯¤Ê¤¤¡£¶õ½±¤Îµ²±¤ò¸åÀ¤¤Ë¤Ä¤Ê¤°µ®½Å¤Ê¥Ä¡¼¥ë¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¢£Ä®¤òµó¤²¤Æ¡¢ÀïÁè¤Î¼ÂÂÖ¤òÅÁ¤¨¤ë
Ä®¤Ë»Ä¤ëÀïÁè¤Îµ²±¤ò¤É¤¦ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤«¡£±§º´»Ô½Î¤Ï19Ç¯Á°¤«¤é»Ô¤È¶¨ÎÏ¤·¡¢ÀïÁè¤Î¼ÂÂÖ¤òÅÁ¤¨¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö±§º´¹Ò¶õÂâÊ¿ÏÂ¥¦¥©¡¼¥¯¡×¤òÂ³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÃÏ¸µ¤Î¾®³ØÀ¸¤â¥¬¥¤¥É¤È¤·¤Æ»²²Ã¤¹¤ë¡¢Ä®¤òµó¤²¤Æ¤Î¹Ô»ö¤Ç¤¹¡£¤¢¤ë¾®³ØÀ¸¤Ï¡ØÀïÁè¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤¿¤é¡¢º£¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ä¡¢¤ªÉ÷Ï¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤¬¤È¤Æ¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ù¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¿¥ÅÄ¤µ¤ó¤â²ñ¾ì¤Ç¡¢¥¬¥ó¥«¥á¥é¤Î±ÇÁü¤ò²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£¡ÖÉáÄÌ¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢ÀïÁè¤Ã¤Æ¥Ë¥å¡¼¥¹¤ÎÃæ¤À¤±¤ÎÏÃ¡£80Ç¯Á°¤Ï»ä¤¿¤Á¤âÀïÁè¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤È¹Í¤¨¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡×¤È¼èºà¤Ë¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
»Ô³°¤«¤é½é¤á¤Æ»²²Ã¤·¤¿Ãæ³ØÀ¸¤Ï¡Ö¡Ê¹¶·â¤ò¼õ¤±¤¿¡Ë·úÊª¤ò¸«¤Æ¤âÁÛÁü¤·¤Æµ¤»ý¤Á°¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ë¡¢¼Ì¿¿¤È¤«±ÇÁü¤ò¸«¤¿¤é¤â¤Ã¤È·ù¤Êµ¤Ê¬¤Ë¤Ê¤ë¤·¡¢¤³¤¦¤·¤¿µ¾À·¤Î¾å¤Ë¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬Î©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈËº¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÊÌ¤ÎÃæ³ØÀ¸¤Ï¡Öº£¤â¤É¤³¤«¤ÇÀïÁè¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢ÏÃ¤·¹ç¤¤¤Ê¤É¤Ç²ò·è¤Ç¤¤ëÀ¤¤ÎÃæ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È´ê¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¡ÖÊ¿ÏÂ¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¡×¤Î¹½ÁÛ¤â
¤µ¤é¤Ë±§º´»Ô½Î¤Ç¤Ï»Ô¤È¶¨ÎÏ¤·¤Æ¡¢ÀïÁè°äÀ×¤Î¤¢¤ë¤³¤ÎÄ®¤Ë¡¢¿·¤¿¤ÊÊ¿ÏÂ¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¤ò·úÀß¤·¤è¤¦¤È³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ê¿ÅÄ¤µ¤ó
¡Ö¤³¤ì¤À¤±¤Î»ËÎÁ¤¬¤½¤í¤Ã¤Æ¤¤¤ë½ê¤ÏÁ´¹ñÅª¤Ë¤â¾¯¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡£¤À¤«¤é³§¤µ¤ó¤Ë¸«¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£Ê¿ÏÂ¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤ÎµòÅÀ»ÜÀß¤Ë¤Ê¤ë¡×
¤½¤Î¤¿¤á¤Î»ËÎÁ¤âÁ´¹ñ¤«¤é½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¿ô¡¢4000ÅÀ¤Û¤É¡£ÊÝ´É¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ò°ÆÆâ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿±§º´»Ô½Î¤Î°ÂÅÄ¹¸»Ò¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¹Ò¶õÂâ´Ø·¸¤Ç´óÂ£¤µ¤ì¤¿»ËÎÁ¤Î°ìÉô¤Ç¤¹¡×¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£½éÂåÆÃ¹¶ÂâÄ¹¤Î¡Ö¤¨¤ó¤Ô¤Ä½ñ¤¡×°ä½ñ
Àï¸å80Ç¯¤Îº£Ç¯¡¢¤¢¤ëÆÃ¹¶Ââ°÷¤Î°äÂ²¤«¤é¿·¤¿¤Ë105ÅÀ¤â¤Îµ®½Å¤Ê°äÉÊ¤¬´óÂ£¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢¤¨¤ó¤Ô¤Ä½ñ¤¤Î°ä½ñ¤â¡£±§º´³¤·³¹Ò¶õÂâ¤Ç½é¤á¤ÆÆÃ¹¶ÂâÄ¹¤ËÇ¤Ì¿¤µ¤ì¤¿¡¢Æ£°æâÃ¼£¡Ê¤Þ¤Ï¤ë¡ËÂç°Ó¤Î°ä½ñ¤Ç¤¹¡£
¾¼ÏÂ20Ç¯4·î¡¢²Æì¤ÇÂÎÅö¤¿¤ê¹¶·â¤ò¤·¤«¤±¡¢27ºÐ¤ÇÀï»à¡£¤½¤Î½Ð·âÄ¾Á°¤Ëµ¤·¤¿°ä½ñ¤¬»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Öº£Æü¤Ï»Í·îÏ»Æü¡£Ìü¡¹ËÜÆü¸á¹¡ÆÃ¹¶¤ò¤«¤±¤Þ¤¹¡£²Æì¤ÎÅ¨´Ï¤á¤¬¤±É¬»àÉ¬Ãæ¡×
¤½¤·¤Æ»à¤ò³Ð¸ç¤·¤Ê¤¬¤é¡¢3¿Í¤ÎËå¤¿¤Á¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ó¤Ê¸ÀÍÕ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤ß¤ä»Ò¤Ø¡£¶¯¤¯ÌÀ¤ë¤¯´èÄ¥¤ì¡£¤ß¤Á»Ò¡¢³§¤ÈÃç¤è¤¯¤ä¤ì¤è¡¡¤ß¤Û»Ò¡¡¤·¤Ã¤«¤ê¤¬¤ó¤Ð¤ì¡£¡¡»°¿Í¤È¤âËÍ¤¬¤Þ¤â¤Ã¤Æ¤ð¤ë¤«¤éÂç°Â¿´¤À¡×
¤Þ¤ÀÍÄ¤¤Äï¤Î¼£Ë§¡Ê¤Ï¤ë¤Û¡Ë·¯¤Ë¤Ï¡¢¤Ò¤é¤¬¤Ê¤Ç¤³¤¦½ñ¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤Ï¤ë¤Û¤¯¤ó¤Ø¡£¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¡¡¤Þ¤â¤Ä¤Æ¤¢¤²¤ë¤«¤é¤Í¡×¡£²ÈÂ²¤ËÂÐ¤¹¤ë¡¢¶¯¤¯Í¥¤·¤¤»×¤¤¤¬¤Ë¤¸¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ºÇ´ü¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¡Ä¿¥ÅÄ¤µ¤ó¤Î»×¤¤
¤¢¤ëÆü¡¢°ä½ñ¤ò´óÂ£¤·¤¿°äÂ²¤Î1¿Í¤¬Åìµþ¤«¤éË¬¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Æ£°æÂç°Ó¤Î¤ª¤¤¡¢Æ£°æ¾¼Ë§¡Ê¤¢¤¤Û¡Ë¤µ¤ó¡Ê73¡Ë¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¾ì¤Ë¤Ï¡¢±§º´»Ô½Î¤Î¿¥ÅÄ¤µ¤ó¤Î»Ñ¤â¡£¼Â¤ÏÆ£°æÂç°Ó¤ÎºÇ´ü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÅÁ¤¨¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£Æ£°æ¤µ¤ó¤Ë¡ÖÀïÆ®¾ÜÊó¤¬ËÉ±Ò¾Ê¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡×¤È¸ì¤ê¤«¤±¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜÂ¦¤Ë¤Ï¡Ö¶õÊì¤ËÆÍÆþ¡×¤È¤¤¤¦µÏ¿¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥¢¥á¥ê¥«Â¦¤ÎµÏ¿¤È¾È¹ç¤·¡¢¤½¤Î¾ÜºÙ¤òÆÍ¤»ß¤á¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¿¥ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÖÊÆ·³Â¦¤ÎµÏ¿¤È¤â¾È¹ç¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢³Î¤«¤Ë¤³¤Î»þ´Ö¤Ë·³ÍÑµ¡¤¬°ìµ¡Èô¤ó¤Ç¤¤¿¡£Èô¤ó¤Ç¤¤Æ·â¤Ã¤¿¤±¤É¡¢Á´Á³²Ð¤òÊ®¤«¤Ê¤¤¡£¤Û¤ÜÇ³ÎÁÀÚ¤ìÀ£Á°¤Ê¤Î¤Ç¡¢·â¤Ã¤Æ¤â²Ð¤òÊ®¤«¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÆ£°æ¤µ¤ó¤ËÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Æ£°æÂç°Ó¤ÏÀ®¸ù¤¹¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤òÁÀ¤¤Â³¤±¡¢Ç³ÎÁÀÚ¤ì¥®¥ê¥®¥ê¤Þ¤ÇÈô¤ó¤Ç¤¤¤¿¤ÈÊ¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¼À¤¤Î¶ç¤Ë¡Ö²¿ÅÙ¸«¤Æ¤âÎÞ¤¬¡×
¡ÖÀäÂÐ¤ËÀ®¸ù¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢ÆüË×À£Á°¤Þ¤ÇÈô¤ó¤Ç¡¢ÆÍÆþ¤ò»î¤ß¤¿¡£¿ÍÀ¸¤ÎºÇ¸å¤Ë¡ØÀäÂÐ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤ä¤ë¤ó¤À¡Ù¤È¡×¡£¿¥ÅÄ¤µ¤ó¤¬¤³¤¦¸À¤¦¤È¡¢Æ£°æ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£¤³¤Î¼À¤¤Î¶ç¤Ë¤â½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡×¤È±þ¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
Æ£°æÂç°Ó¤Î¼À¤¤Î¶ç
¡ÖÂç¹Ä¤Î¡¡½¹¤Î¸æ½Ý¤È±¾¤Õ¤â¤Î¤Ï¡¡¤«¡µ¤ë¤â¤Î¤¾¤È¡¡¤¹¡µ¤áâÃÁ°¤Ë¡×
¡Ö²¿ÅÙ¸«¤Æ¤âÎÞ¤¬½Ð¤Þ¤¹¡×¡£½é¤á¤ÆÇìÉã¤ÎºÇ´ü¤Î¾õ¶·¤òÃÎ¤Ã¤¿Æ£°æ¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¤É¤ó¤ÊÇìÉã¤À¤Ã¤¿¤«¡£ÏÃ¤ò¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È»×¤¤¤òÃÚ¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¡ÖÀïÁè¤ÏÀäÂÐ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡×
Æ£°æ¤µ¤ó
¡ÖÆÃ¹¶¤ÎÈá»´¤µ¤È¤¤¤¦¤«¡¢¹Ô¤¤ÎÇ³ÎÁ¤À¤±¤·¤«ÀÑ¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤Èô¹Ôµ¡¤Ë¾è¤Ã¤Æ¡¢¤¿¤À»à¤Ì¤¿¤á¤Ë¹Ô¤¯¡£¿Í´Ö¤ÎÂº¸·¡¢¿Í´Ö¤ÎÌ¿¤ò²¿¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤È¡£¤â¤¦¤³¤¦¤¤¤¦ÀïÁè¤ÏÀäÂÐ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡¢¿Í´Ö¤ÎÌ¿¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×
¿¥ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡ÖÄ¾ÀÜ°äÂ²¤ÎÊý¤Ë¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤Æ¡¢Æ£°æÂç°Ó¤ÎºÇ´ü¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£±ó¤¶¤«¤ëÀïÁè¤Îµ²±¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤¯¡£±§º´¤ÎÄ®¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âÂ³¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê2025Ç¯8·î5Æü¡Ønews every.¡Ù¤è¤ê¡Ë
