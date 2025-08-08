トランプ大統領が退任するＦＲＢ理事の後任にミラン大統領経済諮問委員会（ＣＥＡ）委員長を指名した。来年１月までの暫定理事。ただ、ストラテジストからはドルに与える影響は限定的になるとの指摘が出ている。今後、上院の審議にかけられるが、上院は９月まで休会のため、ミラン氏がどの時期にＦＲＢ入りできるのかは不透明だという。



仮に上院が手続きを急いだとしても、ＦＯＭＣへの参加は１２月会合からになる方が現実的だと私的している。その場合、ミラン氏が１月の満了までに出席できる会合はせいぜい２回に留まる。



「市場は最初にドル安で反応したが、その動きが弱まったのは意外ではない。ＦＲＢ議長の人選が依然として不透明で、前日の報道ではウォラーＦＲＢ理事が最有力候補の１人とされている。ＦＲＢの独立性やドルのリスクプレミアム上昇に対する過度な懸念は、ある程度抑制されるだろう」とも語った。



USD/JPY 147.83 EUR/USD 1.1650 GBP/USD 1.3434



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

