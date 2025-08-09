　9日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年9月限は前日比450円高の4万2270円と急騰。日経平均株価の現物終値4万1820.48円に対しては449.52円高。出来高は7357枚となっている。

　TOPIX先物期近は3049.5ポイントと前日比23ポイント高、TOPIXの現物終値比は25.29ポイント高で推移。


○主要先物価格・0時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 42270　　　　　+450　　　　7357
日経225mini 　　　　　　 42265　　　　　+445　　　130884
TOPIX先物 　　　　　　　3049.5　　　　　 +23　　　　9012
JPX日経400先物　　　　　 27485　　　　　+250　　　　 412
グロース指数先物　　　　　 786　　　　　　+1　　　　 444
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース