日経225先物：9日0時＝450円高、4万2270円
9日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年9月限は前日比450円高の4万2270円と急騰。日経平均株価の現物終値4万1820.48円に対しては449.52円高。出来高は7357枚となっている。
TOPIX先物期近は3049.5ポイントと前日比23ポイント高、TOPIXの現物終値比は25.29ポイント高で推移。
○主要先物価格・0時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 42270 +450 7357
日経225mini 42265 +445 130884
TOPIX先物 3049.5 +23 9012
JPX日経400先物 27485 +250 412
グロース指数先物 786 +1 444
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース