アーセナル、未来を担う18歳MFヌワネリとの契約延長を発表！ 「クラブに幸せと栄光をもたらしたい」
アーセナルは8日、U−21イングランド代表MFイーサン・ヌワネリとの契約延長を発表した。
クラブは「長期契約を締結した」と発表したが、移籍市場に精通するジャーナリストのファブリツィオ・ロマーノ氏によれば、新契約は5年契約となる見込み。今シーズンから背番号「22」を着用する、クラブの将来を担う若者との契約延長が決まった。
ヌワネリは新契約締結に際し、クラブの公式を通じて以下のようにコメントを残している。
「僕にとってこれはすべてを意味する。契約を結べて本当にうれしいし、ここは僕にとって居心地の良い場所であり、最高の成長を遂げられるところだ。とても興奮しているよ。今シーズンが僕にとっての本格的なシーズンで、正式なチームの一員としてプレーできる初めてのシーズンだと思っている。できるだけ多くの勝利に貢献し、クラブに幸せと栄光をもたらしたいと思っているよ」
現在18歳のヌワネリはアーセナルの下部組織出身。2022年9月18日には、プレミアリーグ史上最年少の「15歳5カ月28日」でトップチームデビューを果たした。2024−25シーズンは、イングランド代表FWブカヨ・サカ、ノルウェー代表MFマルティン・ウーデゴールが負傷離脱したこともあり、公式戦37試合に出場。短い出場時間ながらも9ゴール2アシストを記録している。
2026年6月までの契約だったことから、一部ではチェルシーがヌワネリ獲得に動く可能性も報じられたが、9歳からアーセナルで過ごすヌワネリはクラブとの契約延長を果たすことになった。
【動画】ヌワネリがアーセナルと新契約を締結！
