¡¡ºå¿À¡¦º´Æ£µ±ÌÀÆâÌî¼ê¡Ê£²£¶¡Ë¤¬£¸Æü¡¢¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¡Êµþ¥»¥é¡Ë¤ÇÎ¾¥ê¡¼¥°ºÇÂ®¤È¤Ê¤ë£³£°¹æ¥½¥í¤òÊü¤Ã¤¿¡£»î¹ç¤Ï±äÄ¹£±£²²ó¤ÎËö¤Ë£³¡½£±¤ÇÇÔ¤ì¡¢¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤â¡Ö£³£±¡×¤ÇÂÆ§¤ß¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡ÖÂçÂæ¡×¤Ï¼ã¤¼çË¤¤Ë¤È¤Ã¤Æ·®¾Ï¤À¡£¥Á¡¼¥à¤¬¼ó°Ì¤òÆÈÁö¤¹¤ëÃæ¤Ç£´ÈÖ¤¬£²»î¹çÏ¢È¯¤È¡¢¤½¤ÎÀª¤¤¤Ï³Î¼Â¤Ë²ÃÂ®ÅÙ¤òÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Î¾·³ÌµÆÀÅÀ¤Ç·Þ¤¨¤¿£´²ó¤À¤Ã¤¿¡£º´Æ£µ±¤ÏÆó»àÌµÁö¼Ô¤ÇÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Ä¤È¡¢¥«¥¦¥ó¥È£³¥Ü¡¼¥ë£±¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤«¤é¹âÍü¤¬Åê¤¸¤¿£µµåÌÜ¡¢´Å¤á¤ËÆþ¤Ã¤¿¥Õ¥©¡¼¥¯¤ò¡Ö¥É¥ó¥Ô¥·¥ã¡×¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÂª¤¨¤¿¡£ÂÇµå¤Ï¥É¡¼¥à¤ÎÅ·°æ¤òÅÁ¤¦¤è¤¦¤ËÊüÊªÀþ¤òÉÁ¤¡¢±¦ÍãÀÊÃæÃÊ¤ËÃåÃÆ¡£¸×ÅÞ¤ÇËä¤Þ¤Ã¤¿¥¹¥¿¥ó¥É¤ÏÂç´¿À¼¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£¡ÖÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¾¡¤Á¤¿¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡×¡£¤Þ¤À¤Þ¤ÀÄÌ²áÅÀ¤È¤Ð¤«¤ê¤Ë¡¢¥³¥á¥ó¥È¤Ë´¶¾ð¤Ï¤³¤â¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¸×¤ÎÎò»Ë¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯²÷µó¡£µåÃÄ¤ÎÀ¸¤¨È´¤¤Ç¤ÏÆüËÜ°ì¤È¤Ê¤Ã¤¿£¸£µÇ¯¤Î³ÝÉÛ²íÇ·¡Ê£´£°ËÜ¡Ë¡¢²¬ÅÄ¾´ÉÛ¡Ê£³£µËÜ¡Ë°ÊÍè¡¢£´£°Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë£³£°¹æÅþÃ£¡£¡ÖÈô¤Ð¤Ê¤¤¥Ü¡¼¥ë¡×¤Î»þÂå¤È¤Ê¤Ã¤¿¸½Âå¤Ç¡¢±¦Íã¤«¤éº¸Íã¤Ø¶¯¤¤ÉÍÉ÷¤¬¿á¤¯¹Ã»Ò±à¤òËÜµòÃÏ¤È¤¹¤ëºå¿À¤ÇµÏ¿¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤ÏÂç¤¤Ê°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¥ì¥¸¥§¥ó¥É£Ï£Â¤ÎÌ¾Á°¤òÊ¹¤¤¤¿½Ö´Ö¤Ï¡Ö¤½¤³¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤Î¤Ï¡¢°ã¤¤¤¹¤®¤Æ¡×¤È¸¬Â½¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡££±£¹£¹£²Ç¯¤«¤é¥é¥Ã¥¡¼¥¾¡¼¥ó¤¬Å±ÇÑ¤µ¤ì¡¢Ä¹¤¤Îò»Ë¤ÎÃæ¤Ç£²£°£°£°Ç¯¤Ë¿·¾±¹ä»Ö¤¬£²£¸ËÜ¡¢£°£µÇ¯¤Ëº£²¬À¿¤¬£²£¹ËÜ¤Î¥¢¡¼¥Á¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¿¤¬¡¢µ©Âå¤Î¥¹¥é¥Ã¥¬¡¼¤¿¤Á¤Ç¤âÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿ÎÎ°è¡£¤½¤³¤ËÉ÷·ê¤ò³«¤±¤¿àÎáÏÂ¤Î¸×á¤Ï¿·¤¿¤Ê¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤È¤·¤Æ¸ì¤ê·Ñ¤¬¤ì¤ë¤Ï¤º¤À¡£
¡Ö¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤Ï£³£°¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï°ì¤Ä¤ÎÌÜÉ¸¤Ç¤·¤¿¤«¤é¡×¤È¡¢¾¯¤·¤À¤±ËþÂ¤²¤ÊÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤¿º´Æ£µ±¡£»Ä¤ê£´£±»î¹ç¤Çº£ÅÙ¤Ï£´£°ËÜ¤È¤¤¤¦²ÄÇ½À¤â½½Ê¬¤Ë»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö£±ÂÇÀÊ¡¢£±ÂÇÀÊ¡¢´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤¹¡×¤ÈÃÏ¤ËÂ¤¬¤Ä¤¤¤¿¥³¥á¥ó¥È¤ò»Ä¤·¤¿£´ÈÖ¤Ë´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë¤Ð¤«¤ê¤À¡£