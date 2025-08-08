香港の都市景観。（２月１日撮影、香港＝新華社記者／陳鐸）

【新華社香港8月8日】中国香港特別行政区政府はこのほど、香港のビジネス環境についての包括的なリポート「香港ビジネス環境報告−『一国二制度』の独自の強み」を発表し、同時に4〜6月期の経済速報値も公表した。

アナリストは、同リポートと好調な経済データが相まって、香港のビジネスに優しい環境が大きな魅力と回復力を備えており、世界各地から企業や人材を引き寄せていると指摘する。

香港国際コンテナターミナル。（２０２４年９月１７日撮影、香港＝新華社記者／陳鐸）

香港特区政府統計処の速報値によると、4〜6月期の香港の域内総生産（GDP）は、物価変動の影響を除いた実質で前年同期比3.1％増となり、10四半期連続の成長を記録した。輸出は11.5％増と好調で、個人消費支出も1.9％増と域内需要の回復が続いた。

こうした堅調で幅広い成長は、貿易見本市や文化イベント、大型スポーツイベントなど多彩な催しに引き付けられて香港を訪れる観光客やビジネス関係者の増加にも表れている。1〜6月の訪問客数は約2400万人と、前年同期比12％増加し、このうち中国本土からは10％増、その他の国・地域からは17％増となった。

リポートはまた、近年は観光業以外の産業でも発展が加速しており、域内経済への信頼が一段と高まっていると指摘している。

香港のビクトリア湾。（２０２３年４月３０日撮影、香港＝新華社記者／陳鐸）