◇アジアカップ 1次リーグB組 日本70ー78イラン（2025年8月8日 サウジアラビア・ジッダ）

パリ五輪バスケットボール男子日本代表の渡辺雄太（30＝千葉J）が、8日放送のテレビ朝日「報道ステーション」（後9・54〜）にVTR出演。男子バスケットボール日本代表がイランに惜敗した敗因を挙げた。

現在開催中のアジアカップ。日本は1次リーグ第2戦でイランと対戦した。

最終Qに悪夢が待っていた。第3Q終了時点で58―58と同点で勝負の第4Qに突入した。両チームとも一進一退の攻防が続いた中で、残り2分19秒でチーム最多22得点を記録していた富永啓生（24＝レバンガ北海道）が5つ目の反則で退場。退場した富永はベンチで悔しさ爆発をさせた。ここから一気に流れはイランに傾いた。2連続3Pシュートを決められて、一気に突き放されて今大会初黒星を喫した。

この試合の解説も務めていた渡辺は「勝負所での攻撃の起点を明確にすべきだった」と敗因を挙げた。

「（富永）啓生が出ている時は勢いに乗っていたので、啓生にボールを預けていれば良かったけど、彼がファウルアウトした後にどこで攻めたいのか、何をしたいのかが最後見えてこなかった。そこをチームでハッキリする必要がある」と分析した。

この結果を受けて1次リーグ1勝1敗。日本の準々決勝進出は持ち越しとなった。次戦は10日に決勝トーナメント進出を懸けてグアムと対戦する。