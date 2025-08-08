東京都立大の学園祭で企画された「原爆展」で、長崎の写真に説明を加えるなどした西岡洋さん（本人提供）

１３歳の時、長崎で被爆した西岡洋さん（９３）＝横浜市緑区＝が自身の体験を人前で初めて語ったのは、東京都立大３年の時だ。

学園祭で友人らが企画した原爆展がきっかけだった。爆心地周辺の長崎を捉えた写真の説明を求められ、それを機に関わるようになった。

やがて、画家の故丸木位里・俊夫妻が被爆直後の広島を描いた連作「原爆の図」の巡回展の会場に、同大の原爆展の資料も展示されるようになった。主催者に提案され、「原爆の図」を前に被爆の実相を話した。大勢が聞き入り、質問も飛んだ。「記憶を話して良かったという気持ちより、ああ、こんなにも人の心に影響を与えられるんだと感じた」

巡回展には１９５２、５３年と関わった。どの地域の人々も、真剣に受け止めてくれた。

◆取引先の米国人は手を握り、謝罪した

大学卒業後、商社に勤務。海外を飛び回り、対米貿易の仕事も担当した。

印象に残る場面がある。３０代の頃、取引先の米国人男性との間で意図せず被爆体験が話題になった。男性に手を握られ、謝罪された。その顔は今にも泣き出しそうだった。「人が死に、何が起こってもおかしくないのが戦争」。米国を恨む気持ちは全くないし、謝らせたいわけでもなかった。伝え、受け止める双方の重みを知った。「反応があまりに大きい。簡単に話せるものではないと思った」

定年退職後、日本原水爆被害者団体協議会（被団協）の構成団体「神奈川県原爆被災者の会」での活動に注力。県内の学校などのほか、国外でも証言してきた。９６年夏には、学校や教会、公園など米国約２０カ所を巡る取り組みに弟と参加。「米国を恨んでいるか」。現地でそう問われ、本心を答えた。「恨んでいない」

「私の経験は一つしかない。価値判断は聞いた人に任せ、実際にあったことを正直に伝える」。それが、聴衆を前に初めて語った大学３年生の時から変わらない思いだ。