◇第107回全国高校野球選手権第4日 1回戦 綾羽6―４高知中央（2025年8月8日 甲子園）

第4試合で、高知中央（高知）と綾羽（滋賀）が対戦。午後10時を過ぎる激闘となり、9回まで2―2と決着つかなかった。春夏の甲子園大会を通じて史上初の継続試合となるかと思われたが、大会本部から10回に限り、試合を続行するとのアナウンスがあり、続行。10回タイブレークの末、表の攻撃で綾羽が4点を奪い、その裏の高知中央の反撃を2点に抑えた。

今大会から暑さ対策で、2部制の第2試合は午後1時半を過ぎて新たなイニングには入らず、同1時45分を過ぎた場合は打ち切りで継続試合となる。また、第4試合も午後10時を過ぎれば原則、新たなイニングに入らないルールになっていた。

同戦は9回表に綾羽が同点に追いつき、9回裏終了時点で午後10時20分をすぎていたが、両校の了承を事前に得た上で、10回にかぎりタイブレークの続行を決めたという。その裏にはチームのほか応援団などの滞在費などの問題もある。試合終了は甲子園大会史上で最も遅い午後10時46分だった。プロ野球のナイターより遅くまで試合が行われた。

大会本部は「あと1イニング、10回にかぎりやるという判断をいたしました。（規定では）原則として（の文言を）入れているので、10時を過ぎるところで大会本部でどうするかを話し合いました。試合開始のときから継続試合になりやすいということで、両校の責任教師の意向を聞いておりました。両校から何時くらいまでならばという意向は聞いておりました」と説明。「応援団などの予定も考えると、残り数分のためにまた来るというのはできるだけ避けたい。ただもう1イニングすると11時近くなるというのは考えなければならなかった」ということで、10回に限りタイブレークを行うことを決断したとした。

その上で「10時46分という時間になったことについては大会本部としては反省点。今回の判断が正しかったのか、検証していきたいと思います」とした。