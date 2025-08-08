「中日２−３広島」（８日、バンテリンドーム）

広島が延長戦を制し、４位に再浮上した。延長十一回に坂倉の二塁打から１死三塁とすると、二俣の打席で中日・マルテが暴投。代走・羽月が生還して勝ち越した。

攻撃ではプロ初スタメンの前川が二回に先制の２点適時二塁打など、プロ初のマルチ安打。先発・高は７回３安打無失点と好投した。試合後の新井貴浩監督（４８）の談話は以下の通り。

−最後は相手にプレッシャーをかけて決勝点。

「サクもよく打ったし、（代打バントの）小園もよく一発で決めた。（決勝点は）ああいう形だったけど、そこに行くまで、みんな良かった」

−投打で若手が奮闘。

「（前川）誠太も昨日に引き続き、いいバッティングだった。追いつかれはしたけど、若手だけでなく、全員での粘り勝ちだと思います」

−前川選手は内寄りの直球を捉えて長打。

「バットの扱い方がうまいので、線は細いけど、技術的に面白いものを持っている選手ですね」

−高も好投。

「今日もナイスピッチングだったね。見ていて、マウンド上での打者に向かって行く強さを感じますね。ファームではだいたい６回１００球ぐらいがメドだった。今日７回を投げられたのは自信になると思います」

−小園がベンチスタート

「（試合前）ノックの時に、ちょっと左の内転筋に張りが出たということで、これは明日の状態を見てみないと分からない。軽傷は軽傷なんだけど、無理はさせられないので、今日は後から（の出場になった）。治療はしているので、また回復具合を見て（スタメンに復帰するかは）判断していきたいと思います」