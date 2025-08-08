『DOPE 麻薬取締部特捜課』（TBS系）第6話では、“力”の覚醒と引き換えに奪われるものの重みが、いつになく生々しく描かれた。登場人物それぞれの選択が揺れ、交錯し、やがて悲劇へと近づいていくさまはまるで、静かに張り詰めた糸が次第に軋みを上げ、切れる瞬間を待っているかのようだった。誰かを救いたいという純粋な願いも、愛する人を守りたいという焦りも、この世界では“異能力”という代償を伴う。その力があるがゆえに、人は試され、追い詰められていく。そんな残酷な現実が、じわじわと登場人物たちを侵食していった。

物語の冒頭に登場したのは、「バイオエイル遺伝子研究所」の研究者・田所（清水伸）。彼の目的は、異能力を“持たざる者”にも覚醒させるという研究の協力者として、才木（髙橋海人）一家に近づくことだった。結衣（蒼戸虹子）の持つ“テレポーテーション”という稀少な能力は、その研究において特異な意味を持っていた。田所は、美和子（真飛聖）に対して優秀な医師が揃っていると語り、病気の娘を治す代わりに研究への協力をほのめかす。だが、異能力を覚醒させる代償はあまりにも大きい。過去の事例が示しているように、自我が崩壊する者も多く存在したのだ。

一方、ニコラス（フェルナンデス直行）の潜入捜査がバレた原因がハッキングだったことが判明。才木と陣内（中村倫也）は容疑者の取り調べに臨むよう命じられるが、陣内はジウ（井浦新）からの連絡により、かつての敵「関東仁龍会」の頭・久保の元へと向かってしまう。香織（入山法子）の死に関係している可能性を捨てきれなかった陣内は、怒りのまま久保に暴力を振るう。しかし、ジウが現れて彼を制止。久保はDOPEに関与しているものの、香織殺害には関わっていなかった。

同じ頃、美和子は才木に、自らがDOPEを所持していた事実を打ち明ける。娘の命を救うために、一線を越えそうになった自分を止めたのは母としての理性だった。そして、DOPEに触れた才木の中である映像が流れ始める。そこには白髪の男の姿。未来だけでなく、過去を視る新たな力“サイコメトリー”が才木の中で開花した瞬間だった。ただ、これが未来予知に変わる能力なのか、それとも新たな能力として開花したのかはわからないが、それでも、この力が物語を大きく動かす鍵であることは間違いない。才木が見た“過去”は、香織の死やDOPEをめぐる陰謀とどのように結びついていくのか。彼の覚醒は、真相に近づくための糸口となる一方で、新たなリスクと苦悩を背負うことにもなっていくだろう。

その直後、ニコラスが目を覚まし、久保の尾行先に本郷（佐野和真）の姿があったことを報告する。本郷はDOPEを一気に摂取し、能力を暴走させて陣内に襲いかかる。圧倒的な力の前に為す術もなかったが、ここで活きたのは綿貫直伝の戦闘術。才木の機転で本郷の身柄を確保することに成功した。 だが、物語は急転する。陣内はジウから「すべての元凶は本郷だ」と告げられ、才木を気絶させて本郷を連れ去ってしまう。後に才木が陣内の残したライターに触れると、そこには陣内の深い悲しみと痛みが残されていた。愛する者を守れなかった悔恨と、自責の念。どこにもぶつけようのない怒りと哀しみが才木へと流れ込んでくるが、それを一気に感じた才木の感情が壊れてしまうのは無理ない。

陣内は単独で本郷の尋問を開始する。香織殺害には嘉賀は関与していない、椿（忍成修吾）を殺したのは自分、そして「5億円盗難事件」の共犯者は戸倉（小池徹平）だった。次々と明かされる真実に、陣内の目は狂気すら帯びていく。その時の中村倫也の表情には、単なる怒りだけではない複雑な感情がにじんでいた。怒気と悲哀、復讐心と諦めが混じり合い、まるで感情が剥き出しのまま顔の表層に浮かび上がっていたようだった。目の奥に宿る光は、もはや正義でも義務でもない。その瞬間の目だけで、彼の狂気と人間らしさの両方を伝える演技は見事だった。

一方、才木たちは泉（久間田琳加）から渡された手がかりを頼りに、陣内の居場所を追う。しかしそこに陣内の姿はなく、残されていたのは本郷だけだった。才木の中に失われていた未来予知の能力が戻ったが、そこには陣内と戸倉が対峙する未来が見えた。才木は迷うことなく現場へと走り出す。きっとこのままでは陣内が戸倉を躊躇なく殺めてしまうかもしれない。だが、それでは陣内も同罪になってしまうことになる。香織を失い、正義を見失いかけた男が、本当の意味で壊れてしまう前に止めなければならない。それがバディである才木の役割でもある。

ここにきて一気に核心へと迫った。椿の死からの連鎖、香織を巡る真相、そして「五億円盗難事件」の全貌が、陣内の行動によって次々と明かされていく。その流れるような展開から目が離せない。

（文＝川崎龍也）