¡Úµð¿Í¡Û»³ºê°Ë¿¥¤¬ÂçÎÌ±ç¸î¤Ç¥ê¥Ù¥ó¥¸À®¸ù¡¡£¹¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤ë¡ÖÌî¼ê¤ÎÊý¤Ë´¶¼Õ¤Ç¤¹¡×
¡¡µð¿Í¡¦»³ºê°Ë¿¥Åê¼ê¡Ê£²£¶¡Ë¤¬£¸Æü¤Î£Ä£å£Î£ÁÀï¡Ê²£ÉÍ¡Ë¤ËÀèÈ¯¤·¡¢£·²ó£¶°ÂÂÇ£±¼ºÅÀ¡££·²ó¤Þ¤Ç¤Ëº£µ¨ºÇÂ¿¥¿¥¤¤È¤Ê¤ë£±£²ÆÀÅÀ¤ÎÂçÎÌ±ç¸î¤Ë·Ã¤Þ¤ì¡¢£¹¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡»³ºê¤Ï£³ÅÀ¤Î±ç¸î¤ò¤â¤é¤Ã¤¿½é²ó¤ËÁö¼Ô¤ò½Ð¤·¤Ê¤¬¤é¤âÌµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤¿¡££²²ó¤Ë¤ÏÌµ»àËþÎÝ¤«¤éµþÅÄ¤ÎÍ·¥´¥í´Ö¤Ë£±ÅÀ¤ò¸¥¾å¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢£·²ó¤Þ¤Ç¥¹¥³¥¢¥Ü¡¼¥É¤Ë¡Ö£°¡×¤òÊÂ¤ÙÂ³¤±¤¿¡£
¡¡Á°²ó¤ÎÅÐÈÄ¡Ê£±Æü¡á£Ä£å£Î£ÁÀï¡Ë¤Ç¤Ï¤³¤ì¤Þ¤ÇÉé¤±¤Ê¤·¤À¤Ã¤¿£Ä£å£Î£ÁÂÇÀþ¤ÎÌÔ¹¶¤ò¤¯¤é¤Ã¤Æ£´²óÅÓÃæ£±£°°ÂÂÇ£¶¼ºÅÀ¤È²ù¤·¤¤·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤ÏÌ£Êý¤Î±ç¸î¤â¤¢¤ê¥ê¥Ù¥ó¥¸¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡¤ªÎ©¤ÁÂæ¤ËÎ©¤Ã¤¿±¦ÏÓ¤Ï¡ÖÀè½µ¤ä¤é¤ì¤Æ¤¿¤ó¤Ç¡¢£±ÅÀ¤Ç¤â¾¯¤Ê¤¯»î¹ç¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ´èÄ¥¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢£±£²ÅÀ¤ÎÂçÎÌ±ç¸î¤ÇÊ³µ¯¤·¤¿£Ç¥Ê¥¤¥ó¤ËÂÐ¤·¡ÖÌî¼ê¤ÎÊý¤Ë´¶¼Õ¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡£²¥±¥¿¾¡Íø¤Þ¤Ç¤¢¤È£±¾¡¤ÈÇ÷¤Ã¤¿ÇØÈÖ¹æ£±£¹¤À¤¬¡¢Ã¸¡¹¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÖÁá¤¯¾¡¤Æ¤ë¤³¤È¤Ë±Û¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Þ¤º¤ÏÌÜ¤ÎÁ°¤Î»î¹ç¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÅê¤²¤Æ¡¢¤¢¤ó¤Þ¤ê¾¡¤Á¤Î¤³¤È¤Ï¹Í¤¨¤º¤Ë»î¹ç¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£
¡¡£³Ç¯Ï¢Â³¤Î£²¥±¥¿¾¡Íø¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¤Ò¤¿¤¹¤é¤ËÏÓ¤ò¿¶¤êÂ³¤±¤ë¡£