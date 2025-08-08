女優の福原遥が８日、東京国際フォーラムで主演映画「あの花が咲く丘で、君とまた出会えたら。」（２３年公開、成田洋一監督）のシネマ・コンサート＆トークショーに出席した。同作の続編製作も発表した。

福原と俳優・水上恒司がダブル主演を務め、現代の女子高生・百合が、特攻隊員の青年と恋に落ちる物語。２３年１２月に公開され、興行収入が４５億円を突破する大ヒットを記録した。

福原は、会場の４６００人の観客を見渡し「公開から１年半がたち、このような形で見ていただけることをうれしく思います。終戦８０年を迎えるタイミングでこの作品を届けることに、本当に意味があると思う」とうなずいた。

この日は、新日本フィルハーモニー交響楽団の生演奏とともに上映され、「本当にすばらしかったです。こんなに贅沢なことがあるんだなと感動しました」と胸いっぱいな様子。共演の伊藤健太郎も「本当に鳥肌が立ちました。生きていることへの感謝の気持ちを改めて感じた作品です」と語った。

福原は公開期間中に１６回の舞台あいさつをこなすなど、思い入れの深い作品であることを明かし「今日が１７回目（の本作イベント登壇）。自分にとってかけがいのない、一生大切に残る作品。今の自分に何ができるか考えるきっかけにもなりました」と平和への祈りを語った。

イベントではサプライズで、本作の続編製作を発表。タイトルは「あの星が降る丘で、君とまた出会いたい。」（来年公開予定）であることが発表され、福原は笑顔と拍手で観客と喜びを分かち合った。