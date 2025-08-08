俳優・賀来賢人、お笑いコンビ「バイきんぐ」の西村瑞樹、小峠英二が８日、東京・ＴＯＨＯシネマズ日比谷で「映画クレヨンしんちゃん 超華麗！ 灼熱のカスカベダンサーズ」（橋本昌和監督）の初日舞台あいさつを行った。

声で特別出演した小峠はインド人のガイド役で「ウフンアハーン」という役名だった。「すべての喜怒哀楽を込めて演じたが、うっふんあっは〜ん、ってそもそも何なん？」封切られても疑問は消えない様子。

また、しんちゃんと一緒に映画の特番（１０日、後１時５５分）収録のため、今作の舞台となったインドを訪れたときの話に。インドでは１８年間、しんちゃんが放送されており、日本同様に誰もが知る大人気キャラ。海沿いを車で移動中も「しんちゃんの知名度がすごい。自分は隣でオレンジのＴシャツを着てたので、インドの坊さんか何かと思われたと思う」と自分に突っ込みを入れた。

収録が終わればインドのナイトクラブに繰り出し、「ベロベロになるほど」飲んだ日もあったそう。現地の客から、何しにインドに来たのか聞かれ“しんちゃんの声優”で映画版に出ていることを伝えると、店じゅうが大騒ぎに。「うぉぉぉ〜、となっていきなり胴上げされたんですよ！ しんちゃんパワーすごい」と実感を込めて話していた。