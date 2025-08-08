◇アジアカップ 1次リーグB組 日本70ー78イラン（2025年8月8日 サウジアラビア・ジッダ）

バスケットボール男子日本代表（世界ランク21位）は、アジアカップ1次リーグB組の2戦目でイラン（同28位）と対戦。第4Qまで勝負のわからない展開だったが、チーム最多22得点を記録していた富永啓生（24＝レバンガ北海道）が5ファウルで退場。そこから流れが変わって2連続3Pシュートを決められて競り負けた。次戦は決勝トーナメント進出を懸けてグアム（同88位）と対戦する。

「相手のやりたいことをやらせてしまった」

試合後に富永は悔しそうな表情で振り返った。

前半から5本の3Pシュート含む17得点と大活躍していた。しかしファウルも増えていた中で第4Qに悪夢が待っていた。

チームを救う得点を決めていたが、残り2分19秒で反則を犯して退場。ベンチに戻ってタオルで顔を覆って悔しさ爆発を爆発させた。

ここから一気に流れはイランに傾いた。2連続3Pシュートを決められて、一気に突き放されて今大会初黒星を喫した。

「大事な場面で退場してしまって、最後コートに立てていなくて、申し訳ない。どうしても3Pシュートで貢献したいと思っていた」と申し訳ない気持ちを吐露した。

そして試合全体を振り返って「相手のやりたいことをやらせてしまった。そういう部分が後々までひびいて、こういう結果になってしまった」と反省した。