「40までにしたい10のこと」風間俊介＆庄司浩平、悶絶級ショット6連発「見てるほうが照れる」「永遠リピート」反響相次ぐ
【モデルプレス＝2025/08/08】俳優の風間俊介が主演を務めるテレビ東京系「40までにしたい10のこと」（毎週金曜深夜24時12分〜）の公式SNSが8日に更新された。風間と俳優の庄司浩平のオフショットに反響が寄せられている。
【写真】人気BL若手イケメンが風間俊介バックハグ
本作は、40歳目前の上司・十条雀（風間）が、10歳年下の部下・田中慶司（庄司）と秘密の「やりたいことリスト」を一緒に叶えていくリーマンBL。年上受け×年下攻めの構図を中心に甘く切ない恋愛模様を描いた物語を連続ドラマ化する。
この日、ドラマ公式SNSは「雀（風間俊介）と慶司（庄司浩平）による、ポーズ動画をお届け」「6ポーズいただきました」と紹介し、風間と庄司の静止画を含んだ動画を公開。動画には、スーツ姿で手を合わせてハートを作る、40と10のポーズをする、頭にポンと手を乗せる、バックハグをするなど、次々とポーズをとる仲睦まじい姿が収められていた。
現在42歳、身長164cmの風間と、現在25歳、身長188cmの庄司。17歳差かつ身長差24cmの2人の姿に「キュンが止まらない」「見てるほうが照れる」「身長差に悶絶」「17歳離れてるとは思えない」「永遠リピート」「疲れが吹き飛んだ」「可愛すぎて保護案件」と反響が相次いでいる。（modelpress編集部）
◆風間俊介主演「40までにしたい10のこと」
◆「40までにしたい10のこと」風間俊介＆庄司浩平のオフショットに反響続々
