¡Ú¹Ã»Ò±à¡Û°½±©¡¦ÀéÂå´ÆÆÄ¡Ö¤ª·î¤µ¤ó¤ò¸«¤Ê¤¬¤éÌîµå¤Ç¤¤ë¤Ê¤ó¤Æ¤Ê¤¤¤¾¡×¡¡ÅÚÃÅ¾ì9²ó¡¢±ß¿Ø¤Ç¤«¤±¤¿ËâË¡
¡¡¡þÂè107²óÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢Âç²ñÂè4Æü¡¡1²óÀï¡¡°½±©6¡½4¹âÃÎÃæ±û¡Ê2025Ç¯8·î7Æü¡¡¹Ã»Ò±à¡Ë
¡¡½é½Ð¾ì¤Î°½±©¡Ê¼¢²ì¡Ë¤ÏÂè4»î¹ç¤Ç¹âÃÎÃæ±û¤ÈÂÐÀï¡£0¡Ý2¤Î5²ó¤ËÆ£°ææ¹Í¥¡Ê3Ç¯¡Ë¤Îº¸µ¾Èô¤ÇÀ»ÃÏ½éÆÀÅÀ¡£9²ó¤ËÁê¼ê¥¨¥é¡¼¤ÇÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¯¤È¡¢¥¿¥¤¥Ö¥ì¡¼¥¯¤È¤Ê¤Ã¤¿±äÄ¹10²ó¤Ë4ÅÀ¤ò¾¡¤Á±Û¤·¤Æ½é½Ð¾ì½é¾¡Íø¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡1¡Ý2¤Î9²ó¡¢¸á¸å10»þ¤ò²á¤ë¤ÈÌÄ¤êÊª¤Î±þ±ç¤¬»ß¤Þ¤ê¡¢À¼±ç¤È¼êÇï»Ò¤À¤±¤¬À»ÃÏ¤Ë¶Á¤¤¤¿¡£2»àËþÎÝ¡¢ÂåÂÇ¡¦ÀîÃæÍº¿Í¡Ê3Ç¯¡Ë¤ÏÍ·¥´¥í¤ËÂÇ¤Á¼è¤é¤ì¤¿¤¬¡¢Áê¼ê¥¨¥é¡¼¤Î´Ö¤ËÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤¿¡£
¡¡±äÄ¹10²ó¤â»î¹ç¤ÏÂ³¹Ô¡£Ï¢Â³Ä¹ÂÇ¤Ê¤É¤Ç4ÅÀ¤ò¾¡¤Á±Û¤·¡¢¤½¤ÎÎ¢¤Ë2ÅÀ¤òÊÖ¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¤âÆ¨¤²ÀÚ¤Ã¤¿¡£»î¹ç¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤Î¤Ï10»þ46Ê¬¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡1ÅÀ¤òÄÉ¤¦9²ó¤ËÆþ¤ëÁ°¤Ë±ß¿Ø¤òÁÈ¤ó¤À¡£°½±©¤ÎÀéÂå½ãÊ¿´ÆÆÄ¤Ï¡Ö9²ó¤Î¹¶·âÁ°¤Î±ß¿Ø¤Ç·î¤ò¸«¤Ê¤¬¤éà¹Ã»Ò±à¤Ç¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤ª·î¤µ¤ó¤ò¸«¤Ê¤¬¤éÌîµå¤ò¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ê¤ó¤Æ¤Ê¤¤¤¾¡£ºÇ¸å¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¹¶·â¤ò¤¹¤ì¤Ð¡¢¥Ä¥¤¬¸þ¤¤¤Æ¤¯¤ë¤¾á¤ÈÏÃ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤½¤Î¸ÀÍÕÄÌ¤ê¡¢ÅÚÃÅ¾ì¤ÎÇ´¤ê¤¬½é¾¡Íø¤ò¸Æ¤ó¤À¡£
¡¡9²ó¤ËÆ±ÅÀ¤Î¤Þ¤Þ»Ë¾å½é¤Î·ÑÂ³»î¹ç¤È»×¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢Âç²ñËÜÉô¤¬Î¾¹»¤Ë³ÎÇ§¤ò¤È¤Ã¤¿¾å¤Ç¡¢·ÑÂ³»î¹ç¤Ç¤Ï¤Ê¤¯10²ó¤Î¥¿¥¤¥Ö¥ì¡¼¥¯ÆÍÆþ¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£ÀéÂå´ÆÆÄ¤Ï¡Ö9²ó¤ËÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÂç²ñËÜÉô¤«¤éÉôÄ¹¤ÎÊý¤Ë1¥¤¥Ë¥ó¥°¤À¤±±äÄ¹¤ÎÂÇ¿Ç¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£Áª¼ê¤Ë¤Ï¡¢¤½¤Î¤³¤È¤Ï°ìÀÚÅÁ¤¨¤º¤ËÀï¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡7Æü¤ÎÂè2»î¹ç¤ËÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¹Ã»Ò±à½éÀï¤Ï±«Å·½ç±ä¤È¤Ê¤ê¡¢¤³¤ÎÆü¤ÎÂè4»î¹ç¤ËÊÑ¹¹¤µ¤ì¤¿¡£Âè3»î¹ç¤Î±«Å·ÃæÃÇ¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢³«»Ï»þ¹ï¤Ï»Ë¾åºÇÃÙ¤Î¸á¸å7»þ49Ê¬¤Ç¡¢½ªÎ»»þ¹ïÆ±10»þ46Ê¬¤â»Ë¾åºÇÃÙ¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎºÇÃÙ¤Ï21Ç¯¤Î¾®¾¾ÂçÃ«¡ÊÀÐÀî¡Ë¡Ý¹âÀî³Ø±à¡Ê»³¸ý¡Ë¤Î¸á¸å9»þ40Ê¬¤À¤Ã¤¿¡£