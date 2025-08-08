【FIBAアジアカップ2025】イラン代表 78−70 日本代表（日本時間8月8日／キング・アブドゥラー・スポーツ・シティ）

【映像】広瀬すずも笑い堪えられず！爆笑やりとりノーカット版

放送の垣根を超えた豪華メンバーによる笑いが溢れるやり取りをファンたちも楽しんだ。

アカツキジャパン（バスケットボール日本代表）は日本時間8月8日、FIBAアジアカップ2025のグループフェーズ2節でイラン代表と対戦。グループ最大のライバルとのビッグゲームを前に、試合中継したABEMAとテレビ朝日はスタジオを繋ぐ特別コラボレーション企画を実施した。

ABEMAの解説には、男子元日本代表の篠山竜青と女子日本代表の郄田真希が登場。テレビ朝日では、スペシャルブースターの女優・広瀬すず、日本代表経験が豊富な比江島慎、バスケットボール好きで知られるお笑いコンビ・ハライチの澤部佑がゲスト出演した。

中継を繋ぐ際にABEMAの篠山と郄田が「すずちゃーん！」と呼びかけると、名前が呼ばれなかった澤部が「すずちゃーんじゃない！マコとサワもいるから！！」とツッコミ。これには広瀬と比江島も笑いを堪えられない様子だった。さらに澤部に「怒ったほうがいいですよ！」と振られた比江島が「いるよー！」と声を絞り出すと、こちらも爆笑となった。

その後、比江島と広瀬が順番に日本代表に向けた応援コメントをし、特別中継が終わりかけると、話を振られなかった澤部が「澤部には何も聞きませんでしたね！（笑）」と再び鋭いツッコミを炸裂。両スタジオが爆笑に包まれた。

大一番ならではの豪華なやり取りは、ABEMAのコメント欄やSNSでも話題に。ファンからは「アベマに急にすずちゃんきた」「おもろw」「すずちゃんかわいい」「いるよーｗｗ」「さわもかわいい」「マコもいるよー」「まこさん解説してる場合じゃないよ」「すずちゃん圧倒的だな」「澤部ww」「澤部おいしいなw」など多くの反響が寄せられた。

なお試合は、第3クォーターを終えた時点で58−58と接戦に。しかし日本は第4クォーターに入るとミスが増え、最後は78−70で敗れた。8月10日のグアム戦は決勝トーナメント進出に向けて絶対に負けられない試合となる。

（ABEMA／FIBAアジアカップ2025）

