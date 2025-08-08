TBS NEWS DIG Powered by JNN

ºÆ¿³À©ÅÙ¤Î¸«Ä¾¤·¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ëË¡Ì³Âç¿Ã¤Î»ðÌäµ¡´Ø¡¢¡ÖË¡À©¿³µÄ²ñ¡×¤ÎÉô²ñ¤¬7Æü¡¢Ë¡Ì³¾Ê¤Ç³«¤«¤ì¡¢ºÛÈ½½ê¤ÎºÆ¿³³«»Ï·èÄê¤ËÂÐ¤¹¤ë¡Ö¸¡»¡´±¤ÎÉÔÉþ¿½¤·Î©¤Æ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¹ç¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

µîÇ¯¡¢Ìµºá¤¬³ÎÄê¤·¤¿¸ÓÅÄÖÞ¤µ¤ó¤Î»ö·ï¤Ç¤Ï¡¢ºÆ¿³³«»Ï·èÄê¤ËÂÐ¤·¤Æ¸¡»¡´±¤¬ÉÔÉþ¿½¤·Î©¤Æ¤ò¤·¤¿¤³¤È¤Ç¿³Íý¤¬Ä¹´ü²½¤·¤¿¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

Ë¡Ì³¾Ê¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Éô²ñ¤Ç¤Ï¡¢ÆüÊÛÏ¢¤Î°Ñ°÷¤é¤¬¸ÓÅÄ¤µ¤ó¤Î»ö·ï¤ò°ú¤­¹ç¤¤¤Ë½Ð¤·¤Æ¡Ö¸¡»¡´±¤ÎÉÔÉþ¿½¤·Î©¤Æ¤ò¶Ø»ß¤¹¤ì¤Ð¡¢¤¨¤óºá¤ÎµßºÑ¤¬Áá¤Þ¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿°Õ¸«¤ò½Ò¤Ù¤¿°ìÊý¡¢¸¡»¡´±¤Î°Ñ°÷¤«¤é¤Ï¡Ö¸í¤Ã¤¿ºÆ¿³³«»Ï·èÄê¤¬ÊüÃÖ¤µ¤ì¤ë¤È¡¢·º»öºÛÈ½¤ËÂÐ¤¹¤ë¿®Íê¤òÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢°ìÎ§¤Ë¶Ø»ß¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÉÔ¹çÍý¤ÇÉÔÅ¬ÀÚ¤À¡×¤È¤¤¤Ã¤¿°Õ¸«¤¬½Ð¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

°Ñ°÷¤ÎÎ©¾ì¤Ç°Õ¸«¤¬ÂÐÎ©¤·¤¿·Á¤Ç¡¢º£¸å¡¢¤µ¤é¤ËµÄÏÀ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£