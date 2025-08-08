¡ÖºÆ¿³À©ÅÙ¡×Ë¡À©¿³µÄ²ñ¤Ç¸¡»¡´±¤Ë¤è¤ëÉÔÉþ¿½¤·Î©¤Æ¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ°Õ¸«ÂÐÎ©¡Ö¶Ø»ß¤¹¤ì¤Ð¤¨¤óºá¤ÎµßºÑ¤¬Áá¤Þ¤ë¡×¡Ö¸í¤Ã¤¿ºÆ¿³³«»Ï·èÄêÊüÃÖ¤µ¤ì¤ì¤Ð·º»öºÛÈ½¤Ø¤Î¿®Íê¤Ê¤¯¤¹¡×
·º»öºÛÈ½¤ò¤ä¤êÄ¾¤¹ºÆ¿³À©ÅÙ¤Î¸«Ä¾¤·¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÄÏÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÖË¡À©¿³µÄ²ñ¡×¤ÎÉô²ñ¤Ç¡¢¡Ö¸¡»¡´±¤ÎÉÔÉþ¿½¤·Î©¤Æ¡×¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ°Ñ°÷¤Î´Ö¤Ç°Õ¸«¤¬ÂÐÎ©¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ºÆ¿³À©ÅÙ¤Î¸«Ä¾¤·¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ëË¡Ì³Âç¿Ã¤Î»ðÌäµ¡´Ø¡¢¡ÖË¡À©¿³µÄ²ñ¡×¤ÎÉô²ñ¤¬7Æü¡¢Ë¡Ì³¾Ê¤Ç³«¤«¤ì¡¢ºÛÈ½½ê¤ÎºÆ¿³³«»Ï·èÄê¤ËÂÐ¤¹¤ë¡Ö¸¡»¡´±¤ÎÉÔÉþ¿½¤·Î©¤Æ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¹ç¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
µîÇ¯¡¢Ìµºá¤¬³ÎÄê¤·¤¿¸ÓÅÄÖÞ¤µ¤ó¤Î»ö·ï¤Ç¤Ï¡¢ºÆ¿³³«»Ï·èÄê¤ËÂÐ¤·¤Æ¸¡»¡´±¤¬ÉÔÉþ¿½¤·Î©¤Æ¤ò¤·¤¿¤³¤È¤Ç¿³Íý¤¬Ä¹´ü²½¤·¤¿¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ë¡Ì³¾Ê¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Éô²ñ¤Ç¤Ï¡¢ÆüÊÛÏ¢¤Î°Ñ°÷¤é¤¬¸ÓÅÄ¤µ¤ó¤Î»ö·ï¤ò°ú¤¹ç¤¤¤Ë½Ð¤·¤Æ¡Ö¸¡»¡´±¤ÎÉÔÉþ¿½¤·Î©¤Æ¤ò¶Ø»ß¤¹¤ì¤Ð¡¢¤¨¤óºá¤ÎµßºÑ¤¬Áá¤Þ¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿°Õ¸«¤ò½Ò¤Ù¤¿°ìÊý¡¢¸¡»¡´±¤Î°Ñ°÷¤«¤é¤Ï¡Ö¸í¤Ã¤¿ºÆ¿³³«»Ï·èÄê¤¬ÊüÃÖ¤µ¤ì¤ë¤È¡¢·º»öºÛÈ½¤ËÂÐ¤¹¤ë¿®Íê¤òÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢°ìÎ§¤Ë¶Ø»ß¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÉÔ¹çÍý¤ÇÉÔÅ¬ÀÚ¤À¡×¤È¤¤¤Ã¤¿°Õ¸«¤¬½Ð¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
°Ñ°÷¤ÎÎ©¾ì¤Ç°Õ¸«¤¬ÂÐÎ©¤·¤¿·Á¤Ç¡¢º£¸å¡¢¤µ¤é¤ËµÄÏÀ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
