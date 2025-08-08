◆ＪＥＲＡ セ・リーグ ＤｅＮＡ２―１２巨人（８日・横浜）

巨人・山崎伊織投手が味方の大量援護に乗って９勝目を挙げた。杉内俊哉投手チーフコーチは「（気持ち）楽に投げられていたんじゃないですかね。序盤苦しいとこもあったけど（２回）ノーアウト満塁を１点でしのいだのは大きい。あそこで２点、３点取られちゃうとちょっとわかんない展開になっちゃうので。あそこを１点で抑えたのが大きかったかな」と振り返った。

開幕からフル回転を続ける新エース。今季の信頼感を問われると「いやいや、今年はやってくれてますからね。もっと勝っていてもおかしくない内容なんだけどね。あと何試合…７試合ぐらい投げるのかな。全部勝つつもりで、いってほしいですね」と、さらなるギアチェンジに期待した。

春先から球速が安定して出続けており「春先はいつも（スピードが）出て、夏場になると落ちるっていうのが僕が知ってる伊織なのでね。それが今年はずーっと安定して球速出てるし、変化球も操れているから。あとはこっち（コーチ陣）が、けがなくやれるように球数管理しながら。今日も７回（１１０球）で代えてよかったなっていう感じです」と話した。