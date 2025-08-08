Æü¹Òµ¡ÄÆÍî»ö¸Î¤«¤é40Ç¯ ¾èµÒ¤¬ÃÎ¤é¤Ê¤¤JAL¹Ò¶õµ¡À°È÷¤ÎºÇÁ°Àþ¡§¥¬¥¤¥¢¤ÎÌëÌÀ¤±
8·î8Æü¡Ê¶â¡Ë¤ËÊüÁ÷¤·¤¿¡Ö¥¬¥¤¥¢¤ÎÌëÌÀ¤±¡×¡ÊËè½µ¶âÍËÌë10»þ¡Ë¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡¢¡Ö¡È¶õ¤Î°ÂÁ´¡É40Ç¯ÌÜ¤ÎÀÀ¤¤¡ÁJAL ¹Ò¶õÀ°È÷¤ÎÉñÂæÎ¢¡Á¡×¡£
ºÆ¾å¾ì¸å¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Ç²áµîºÇ¹â±×¤È¤Ê¤ë1Ãû3700²¯±ß¤òÃ£À®¤·¤¿¡ÖJAL¡×¡£²¢À¹¤Ê¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¼ûÍ×¤ò¼è¤ê¹þ¤ß¡¢¹¥Ä´¤Ö¤ê¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ó¤ÊJAL¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡ÖËº¤ì¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤Æü¡×¤¬¡¢8·î12Æü¡£¾èµÒ¾è°÷520¿Í¤¬µ¾À·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡¢Æü¹Ò¥¸¥ã¥ó¥Üµ¡¤ÎÄÆÍî»ö¸Î¤«¤éº£Ç¯¤Ç40Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ë¡£
º£²ó¡¢¼èºàÈÉ¤ÏÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë¹Ò¶õµ¡À°È÷¤ÎºÇÁ°Àþ¤ËÌ©Ãå¡£ÍÍ¡¹¤ÊºÇ¿·¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÆ³Æþ¤¬¿Ê¤àÃæ¡¢·ç¤«¤»¤Ê¤¤¤Î¤¬¸½¾ì¤ÎÀ°È÷»Î¤Îµ»½Ñ¤È·Ð¸³¤À¡£²Ú¤ä¤«¤Ê¹Ò¶õ¶È³¦¤ÎÉñÂæÎ¢¤Ç¡¢¡Ö¶õ¤Î°ÂÁ´¤ò¼é¤ë¡×·è°Õ¤ò¿·¤¿¤Ë¤·¡¢Ê³Æ®¤¹¤ëÀ°È÷»Î¤¿¤Á¤òÄÉ¤Ã¤¿¡£
¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥µ¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¡£¥¸¥§¥¤¥½¥ó¡¦¥Þ¥¤¥ä¡¼¥º¤µ¤ó¡Ê63¡Ë¤Ï¡¢40Ç¯Á°¡¢ÆüËÜ¤Ç¿´¤Ë¿¼¤¤½ý¤òÉé¤Ã¤¿¡£
¡Ö»ä¤ÎÍ§¿Í¥ï¡¼¥É¡¦¥ï¡¼¥ê¥Ã¥¯¤Ï¡¢Æü¹Ò123ÊØ¤ÎÄÆÍî»ö¸Î¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¿ÍÀ¸¤Ç°ìÅÙ¤â¤¢¤ó¤Ê¸÷·Ê¤Ï¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡£¤Þ¤ë¤ÇÀï¾ì¤Ë¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¸÷·Ê¤À¤Ã¤¿¡×¡£
1985Ç¯8·î12Æü¡£ÆüËÜ¤Î¹Ò¶õ»Ë¾åºÇ°¤Î»ö¸Î¤¬µ¯¤¤¿¡£
¡ÖÆü¹Ò123ÊØÄÆÍî»ö¸Î¡×¡Ä¾èµÒ¾è°÷524¿Í¤ò¾è¤»¤¿123ÊØ¤Ï¡¢°ËÃ°¤Ë¸þ¤±±©ÅÄ¶õ¹Á¤òÎ¥Î¦¡£¤½¤Î12Ê¬¸å¡¢ÇúÈ¯²»¤È¤È¤â¤Ë¿âÄ¾ÈøÍã¤ÎÂçÈ¾¤ò¼º¤¤¡¢µ¡ÂÎ¤ÏÁà½ÄÉÔÇ½¤Ë¡Ä°Û¾ïÈ¯À¸¤«¤é32Ê¬¸å¡¢·²ÇÏ¸©¡¢¸æÁãÂë»³¤ËÄÆÍî¤·¤¿¡£
À¸Â¸¼Ô¤Ï¤ï¤º¤«4¿Í¡Ä520¿Í¤â¤ÎÂº¤¤Ì¿¤¬¼º¤ï¤ì¡¢¤¦¤Á22¿Í¤Ï³°¹ñ¿Í¤À¤Ã¤¿¡£
¥¢¥á¥ê¥«¿Í¤Î¥ï¡¼¥É¡¦¥ï¡¼¥ê¥Ã¥¯¤µ¤ó¤Ï¡¢Åö»þ26ºÐ¡£JAL¤Ç±Ñ²ñÏÃ¤Î¹Ö»Õ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¥ï¡¼¥É¤µ¤ó¤Ï¡¢Âçºå½ÐÄ¥¤Î¤¿¤á123ÊØ¤Ë¾è¤Ã¤¿¡£
ÄÆÍî»ö¸Î¤Î3Ç¯Á°¡¢¥ï¡¼¥É¤µ¤ó¤È¥¸¥§¥¤¥½¥ó¤µ¤ó¤Ï¡¢¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£Î©Âç³Ø¤Î¸ò´¹Î±³ØÀ¸¤È¤·¤ÆÍèÆü¤·¡¢¶¦¤ËÁá°ðÅÄÂç³Ø¤ÇÆüËÜ¸ì¤ò³Ø¤ó¤À¡£
ÄÆÍî»ö¸Î¤¬µ¯¤¤¿»þ¡¢¥¸¥§¥¤¥½¥ó¤µ¤ó¤ÏµþÅÔ¤Î¹â¹»¤Ç±Ñ¸ì¶µ»Õ¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥ï¡¼¥É¤µ¤ó¤¬Âçºå¤ËÍè¤ë¤ÈÊ¹¤¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¼ò¤ò¼à¤ß¸ò¤ï¤¹ÌóÂ«¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¿·Ê¹¤ò¸«¤Æ¡¢¤Ò¤É¤¤¹Ò¶õµ¡»ö¸Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ÈÃÎ¤Ã¤¿¡£¤Ç¤â¤½¤Î»þ¤Ï¡¢Èà¤¬123ÊØ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡Ê¥¸¥§¥¤¥½¥ó¤µ¤ó¡Ë¡£
»ö¸Î¤Î¿ôÆü¸å¡¢¥¸¥§¥¤¥½¥ó¤µ¤ó¤Ï¥ï¡¼¥É¤µ¤ó¤Î°äÂÎ¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤¿¤á¡¢·²ÇÏ¸©Æ£²¬»Ô¤ÎÂÎ°é´Û¤Ë¸þ¤«¤¦¡£¡Ö¤¢¤ì¤ÏÀäÂÐ¤ËËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤½ÐÍè»ö¡£ÃÏ¹ö¤Î¤è¤¦¤Ê¸÷·Ê¤Ç¡¢¿¿²Æ¤Ç»à¤ÎÆ÷¤¤¤¬Î©¤Á¹þ¤á¤Æ¤¤¤¿¡×¡£
¼Â¤Ï¡¢¥¸¥§¥¤¥½¥ó¤µ¤ó¤¬¥«¥á¥é¤ÎÁ°¤ÇÆü¹Òµ¡ÄÆÍî»ö¸Î¤Î¤³¤È¤ò¸ì¤ë¤Î¤Ï¡¢º£²ó¤¬½é¤á¤Æ¡£
Æü¹Ò123ÊØ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¸Î¡¦ºäËÜ¶å¤µ¤ó¤Î¶Ê¡Ö¾å¤ò¸þ¤¤¤ÆÊâ¤³¤¦¡×¤òÊ¹¤¯¤È¡¢¤¢¤Î»þ¤Î¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤¹¤È¤¤¤¦¡£
»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¤¿µ¡ÂÎ¤Ï¡¢1978Ç¯¤Ë³êÁöÏ©¤ËÀÜ¿¨¤¹¤ë¡Ö¤·¤ê¤â¤Á»ö¸Î¡×¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢
µ¡ÂÎ¸åÉô¤Ë¤¢¤ë°µÎÏ³ÖÊÉ¤òÂ»½ý¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥Ü¡¼¥¤¥ó¥°¤Î¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Ë¤è¤ë½¤Íý¤¬ÉÔÅ¬ÀÚ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬»ö¸Î¤Î¸¶°ø¤À¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢½¤Íý¥ß¥¹¤Ëµ¤¤Å¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿JAL¤âÈãÈ½¤µ¤ì¤¿¡£
7·î12Æü¡¢¥¸¥§¥¤¥½¥ó¤µ¤ó¤¬ÍèÆü¡£·²ÇÏ¸©¾åÌîÂ¼¤Î¸æÁãÂë»³¤Ø¸þ¤«¤Ã¤¿¡£
40Ç¯Á°¡¢¥¸¥§¥¤¥½¥ó¤µ¤ó¤Ï¥ï¡¼¥É¤µ¤ó¤Î°äÂÎ³ÎÇ§¤Î¤¿¤á·²ÇÏ¤ËÍè¤¿¤¬¡¢¸æÁãÂë»³¤ËÅÐ¤ë¤Î¤Ïº£²ó¤¬½é¤á¤Æ¡£Åö»þ¤ÏÌù¤ËÊ¤¤ï¤ì¤¿Æ»¤Ê¤Æ»¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢°ÖÎî¤ËË¬¤ì¤ë°äÂ²¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¾åÌîÂ¼¤ÈJAL¤¬ÅÐ»³Æ»¤È¤·¤ÆÀ°È÷¤·¤¿¡£
¤·¤Ð¤é¤¯ÅÐ¤ë¤È¡¢ÊèÉ¸¤¬¤¢¤Á¤³¤Á¤Ë¡Ä°¦¤¹¤ëÆù¿Æ¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¾ì½ê¤Ë¡¢°äÂ²¤¬ÊèÉ¸¤ò·ú¤Æ¤Æ¤¤¤ë¡£¤¢¤Î»ö¸Î¤«¤é40Ç¯¡Ä¸æÁãÂë¤ÎÈøº¬¤Î»ö¸Î¸½¾ì¤Ï¡¢¿¼¤¤ÎÐ¤ËÊ¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
1»þ´Ö°Ê¾å¤«¤±¤Æ¸æÁãÂë¤ÎÈøº¬¤ËÅþÃå¤·¤¿¥¸¥§¥¤¥½¥ó¤µ¤ó¡£¥ï¡¼¥É¤µ¤ó¤ÎÊèÉ¸¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤òÃÎ¤ê¡¢°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤¢¤¿¤ê¤ÎÌÚ¤Î²¼¤Ë¡¢ÊèÉ¸Âå¤ï¤ê¤Ë¥ï¡¼¥É¤µ¤ó¤Î¼Ì¿¿¤òÃÖ¤¯¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡£¥Ó¡¼¥ë¤òÃí¤®¡¢¡Ö40Ç¯¸å¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢¤ä¤Ã¤È°ì½ï¤Ë°û¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡×¡Ê¥¸¥§¥¤¥½¥ó¤µ¤ó¡Ë¡£
º£¤³¤³¤Ï¡¢°¦¤¹¤ë¿Í¤Îº²¤ÈºÆ²ñ¤¹¤ë»³¡¢¤½¤·¤Æ¹Ò¶õ¶È³¦¤Î´Ø·¸¼Ô¤¬¡È°ÂÁ´¤òÀÀ¤¦¡É¾ì½ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Åìµþ¡¦²¼ËÌÂô¡£¥¸¥§¥¤¥½¥ó¤µ¤ó¤Ï¡¢¥ï¡¼¥É¤µ¤ó¤È¤è¤¯°û¤ß¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¥í¥Ã¥¯¥Ð¡¼¤òË¬¤Í¤¿¡£²û¤«¤·¤¤¿Í¤¿¤Á¤È40Ç¯¤Ö¤ê¤ÎºÆ²ñ¡Ä¤½¤³¤Ç¥¸¥§¥¤¥½¥ó¤µ¤ó¤¬½é¤á¤Æ¼ª¤Ë¤·¤¿¡¢¥ï¡¼¥É¤µ¤ó¤Î»ö¸ÎÁ°Æü¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤È¤Ï¡Ä
2024Ç¯12·î¡¢JAL¤Î¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¤¬¾èÌ³¤¹¤ëÁ°Æü¤Ë²áÅÙ¤Ê°û¼ò¤ò¤·¤ÆÌäÂê¤Ë¡£»öÂÖ¤ò½Å¤¯¸«¤¿¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤Ï¡¢JAL¤Ë¡Ö¶ÈÌ³²þÁ±´«¹ð¡×¤ò½Ð¤·¤¿¡£
¶õ¤Î°ÂÁ´¤Ï¼é¤ì¤ë¤Î¤«¡Ä¡£¼èºàÈÉ¤Ï¡¢JAL¹Ò¶õµ¡À°È÷¤ÎºÇÁ°Àþ¤ËÌ©Ãå¤·¤¿¡£
1Æü500ÊØ¤â¤Î¹Ò¶õµ¡¤¬¹Ô¤¸ò¤¦±©ÅÄ¶õ¹Á¡£¡ÖJAL¥¨¥ó¥¸¥ê¥¢¥ê¥ó¥°¡×À°È÷»Î¤ÎÎÓËãÌ¤¤µ¤ó¤Ï¡¢¹Ò¶õÀ°È÷¤ÇºÇ¾å°Ì¤Î¹ñ²È»ñ³Ê¡Ö°ìÅù¹Ò¶õÀ°È÷»Î¡×¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£JAL¤¬Êú¤¨¤ë4000¿Í¤ÎÀ°È÷»Î¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤³¤Î»ñ³Ê¤ò»ý¤Ä½÷À¤Ï70¿Í¡£
¡Ö°ÂÁ´¤Ï°ìÄ«°ìÍ¼¤Ç½ÐÍè¾å¤¬¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¾ï¤Ë¤½¤³¤ËÅö¤¿¤êÁ°¤Ë¤¢¤ë¤Ù¤¤â¤Î¤Ç¡¢»ä¤¬²¿¤ò¤¹¤Ù¤¤Ê¤Î¤«¡¢²¿¤ò²Ì¤¿¤¹¤Ù¤¤Ê¤Î¤«¤ò¹Í¤¨¤Ê¤¬¤é»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡ÊÎÓ¤µ¤ó¡Ë¡£
ÎÓ¤µ¤ó¤Î»Å»ö¤Ï¡¢ÅþÃå¤·¤¿µ¡ÂÎ¤ò¼¡¤Î½ÐÈ¯¤Þ¤Ç¤ËÅÀ¸¡¡¦À°È÷¤¹¤ë¤³¤È¡£¤½¤³¤Ë¤«¤±¤é¤ì¤ë»þ´Ö¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¾ì¹ç1»þ´Ö¤Û¤É¡£ÎÓ¤µ¤ó¤¬Á´¤Æ¤Î°ÂÁ´¤ò³ÎÇ§¤·¡¢½é¤á¤Æ¤½¤Î¹Ò¶õµ¡¤òÈô¤Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
ÎÓ¤µ¤ó¤ÎÅÀ¸¡¤Ï¡¢Â²ó¤ê¤Ï¤â¤Á¤í¤óµ¡Æâ¤Ë¤â¤ª¤è¤Ó¡¢»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ê¤½¤¦¤À¤ÈÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤È¡¢ÌµÀþ¤Ç±þ±ç¤ò¸Æ¤Ó¡¢¥Á¡¼¥à¤ÇÂÐ±þ¤¹¤ë¡£
ºÇ½ªÅª¤ËÎÓ¤µ¤ó¤¬ºî¶È¤Î´°Î»¤Èµ¡ÂÎ¤Î°ÂÁ´¤ò³ÎÇ§¤·¡¢Á´¤Æ¤ÎÀÕÇ¤¤òÉé¤Ã¤Æ¥µ¥¤¥ó¤ò¤¹¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¡¢°ìÅù¹Ò¶õÀ°È÷»Î¤Ë¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤À¡£
7·î¤Î±©ÅÄ¶õ¹Á¡£²ÆµÙ¤ß¤ËÆþ¤ê¡¢¶õ¹Á¤Ï°ìÁØ¤Ë¤®¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£JAL¤Ïº£²Æ¤ÎÍ½Ìó¤¬½çÄ´¤Ç¡¢¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¼ûÍ×¤Î¹â¤Þ¤ê¤â¤¢¤ê¡¢ºòÇ¯ÅÙ¤Î½ãÍø±×¤Ï1000²¯±ßÂæ¤ÎÂçÂæ¤Ë¾è¤Ã¤¿¡£
Àè¡¹¤Î¼ûÍ×¤ò¸«¿ø¤¨¤ÆºÇ¿·±Ôµ¡¤òÌó90µ¡Æ³Æþ¡£¸½ºß±¿¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë230µ¡¤ò¡¢½ç¼¡Æþ¤ìÂØ¤¨¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤À¡£¤µ¤é¤Ê¤ëÀ®Ä¹¤òÌÜ»Ø¤¹Ãæ¡¢°ÂÁ´ÂÐºö¤ÎÅ°Äì¤¬°ìÁØµá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
±©ÅÄ¤Ë¤¢¤ë¡ÖJAL¥é¥¤¥ó¥»¥ó¥¿¡¼¡×¤Ç¤Ï¡¢ÎÓ¤µ¤ó¤ò»Ï¤á¡¢ÅöÆü¤ÎÎ¥È¯ÃåÊØ¤òÃ´Åö¤¹¤ëÌó100¿Í¤¬¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥ª¥Õ¥£¥¹¤ÎÊÉ¤Ë½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¸æÁãÂë»³¤Î»ö¸Î¤«¤é17Ç¯¸å¡¢2002Ç¯¤Ë¤Ç¤¤¿¡Ö°ÂÁ´·û¾Ï¡×¤À¡£Ãæ¤Ç¤âÎÓ¤µ¤ó¤¬°ìÈÖÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¡Ö°ÂÁ´¤Ë·üÇ°¤ò´¶¤¸¤¿»þ¤ÏÌÂ¤ï¤ºÎ©¤Á»ß¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡×¡£¾ï¤ËËº¤ì¤º°Õ¼±¤·Â³¤±¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¡¢¤ÈÏÃ¤¹¡£
À°È÷»Î¤Ï¡¢µ¡¼ï¤´¤È¤Ë¹ñ²È»ñ³Ê¤¬É¬Í×¤Ç¡¢ÎÓ¤µ¤ó¤ÏA350¤ä¥Ü¡¼¥¤¥ó¥°787¤Ê¤É¤òÃ´Åö¡£¡Ö±©ÅÄ¤ÎÃóµ¡¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ï¡¢·ë¹½¥®¥Á¥®¥Á¡£µ¡ÂÎ¤ÎÅþÃå¤¬ÃÙ¤ì¤è¤¦¤â¤Î¤Ê¤é¡¢¼¡¤¬¤¹¤°¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£·ë¹½¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ë¶õ¤¤¬¤Ê¤¤¾õÂÖ¤ÇÈô¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¤³¤ÎÆü¡¢ÎÓ¤µ¤ó¤ÏÊ¡²¬¤«¤é9»þ5Ê¬¤ËÅþÃå¤¹¤ëA350¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢µ¡ÂÎ¤¬¤ä¤Ã¤ÆÍè¤¿¤Î¤Ï¸áÁ°9»þ16Ê¬¡£¤¹¤Ç¤Ë11Ê¬¤ÎÃÙ¤ì¤À¡£
¤µ¤é¤Ëµ¡Ä¹¤«¤éÆÍÈ¯Åª¤Ê¥È¥é¥Ö¥ë¤ÎÊó¹ð¤¬Æþ¤ê¡¢µ¡Æâ¥Á¥§¥Ã¥¯¤Î¸å¡¢ÎÓ¤µ¤ó¤¬¸þ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥³¥Ã¥¯¥Ô¥Ã¥È¤À¡£ÉÔ¶ñ¹ç¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢GPS¿®¹æ¤äµ¤¾Ý¾ò·ï¤Ê¤É¤Î¥Ç¡¼¥¿¤«¤éºÇÅ¬¤Ê¿ÊÏ©¤ò·×»»¤¹¤ë¡ÖRNP-AR¡×¤È¤¤¤¦¥·¥¹¥Æ¥à¡£Èô¹Ôµ¡¤¬ÃåÎ¦¤¹¤ëºÝ¤Ë¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¤ÎÈ½ÃÇ¤òÊä½õ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤â¤Î¤À¤¬¡¢¤½¤Î²òÀÏÀºÅÙ¤¬°ìÉôÄã²¼¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬½Ð¤¿¡£
ÎÓ¤µ¤ó¤Ï¥·¥¹¥Æ¥à¤Î°ìÉô¤òºÆµ¯Æ°¤¹¤ë¤¬¡¢¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¾Ã¤¨¤Ê¤¤¡Ä¡£¤â¤·²ò·è¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢½ÐÈ¯¤ò¤µ¤é¤ËÃÙ¤é¤»¤ë¤«¡¢Â¾¤Îµ¡ÂÎ¤Ø¤ÎÊÑ¹¹¤âÁÛÄê¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
½ÐÈ¯Í½Äê»þ¹ï¤Þ¤Ç»Ä¤ê25Ê¬¤·¤«¤Ê¤¤¤¬¡¢ÌäÂê¤Ï²ò·è¤¹¤ë¤Î¤«¡½¡½¡£
±©ÅÄ¶õ¹Á¤Ë¤Ï¡¢Âç¤¬¤«¤ê¤ÊÀ°È÷¤Î¤¿¤á¤Î³ÊÇ¼¸Ë¤¬¤¢¤ë¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢¥Ü¡¼¥¤¥ó¥°787·¿µ¡¤Î¡Ö½ÅÀ°È÷¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÄê´üÅÀ¸¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¥¨¥ó¥¸¥ó¤äÍã¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢µÒ¼¼¤Î¥·¡¼¥È¤ä¥È¥¤¥ì¤Þ¤Ç¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÉôÊ¬¤òÅ°ÄìÅª¤ËÀ°È÷¤¹¤ë¡£
º£²ó¤Îºî¶È¤Ï¡¢6000²ó¤Î¥Õ¥é¥¤¥È¡¢¤Þ¤¿¤Ï36¥«·î¤´¤È¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤À¤¬¡¢1¥«·î¤â¤ÎÄ¹´ü¤Ë¤ï¤¿¤ë¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Û¡¼¥ë¤Ë¶á¤¤À°È÷¤â¤¢¤ë¡£
¤½¤³¤Ç¤¤Ó¤¤Ó¤Èºî¶È¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢³ÊÇ¼¸Ë¤Ç¤ÎÀ°È÷¤òÃ´Åö¤¹¤ë¡ÖJAL¥¨¥ó¥¸¥ê¥¢¥ê¥ó¥°¡×À°È÷»Î¡¦»³¸ýÄ¾Íµ¤µ¤ó¡£Æþ¼Ò21Ç¯¤Ç¡¢À°È÷¥°¥ë¡¼¥×¤Î»ØÆ³Åª¤ÊÌò³ä¤â²Ì¤¿¤¹¥Ù¥Æ¥é¥ó¤À¡£
°ìÅù¹Ò¶õÀ°È÷»Î¤Î»ñ³Ê¤ò»ý¤Ä»³¸ý¤µ¤ó¤Ï¡¢A350¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢5µ¡¼ï¤â¤Î»ñ³Ê¤òÍ¤¹¤ëJAL¤Ç¤â¿ôÌ¾¤·¤«¤¤¤Ê¤¤Àº±Ô¤À¤¬¡¢¡ÖÆü¡¹µ¡¼ï¤´¤È¤Ë¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤òÊÙ¶¯¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬³Ú¤·¤¤¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Î¹Ò¶õ»º¶È¤ÎÃæ¿´ÃÏ¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥È¥¥¡¼¥ë¡¼¥º¡£¤³¤ÎÆü¡¢»³¸ý¤µ¤ó¤Ï¡¢À¤³¦Åª¤ÊµðÂç¹Ò¶õµ¡¥á¡¼¥«¡¼¡Ö¥¨¥¢¥Ð¥¹¼Ò¡×¤òË¬¤ì¤¿¡£JAL¤¬È¯Ãí¤·¤¿ºÇ¿·±Ôµ¡¤ËÌäÂê¤¬¤Ê¤¤¤«¡¢ºÇ½ª¸¡ºº¤Î¤¿¤á¤ËÇÉ¸¯¤µ¤ì¤¿¤Î¤À¡£
µ¡¼ï¤Ï¡¢JAL¹ñºÝÀþ¤Î¼çÎÏµ¡¡ÖA350-1000¡×¡£¤³¤Î¸¡ºº¤Ï»³¸ý¤µ¤ó¤¬½é¤á¤ÆÇ¤¤µ¤ì¤¿ÂçÌò¤Ç¡¢400²¯±ß¤È¤â¤¤¤ï¤ì¤ëµ¡ÂÎ¤ÎºÇ½ª¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È°ìÈ¯¾¡Éé¤À¡£
»³¸ý¤µ¤ó¤Ïµ¡ÂÎ¤Ë°ìÎé¸å¡¢ºî¶È¤Ë¼è¤ê³Ý¤«¤ë¡£¼èºàÈÉ¤Ïµö²Ä¤òÆÀ¤Æ¡¢»³¸ý¤µ¤ó¤Î¼Âµ¡ÅÀ¸¡¤ËÌ©Ãå¤·¤¿¡£
1Æü500ÊØ¤â¤Î¹Ò¶õµ¡¤¬¹Ô¤¸ò¤¦±©ÅÄ¶õ¹Á¡£¡ÖJAL¥¨¥ó¥¸¥ê¥¢¥ê¥ó¥°¡×À°È÷»Î¤ÎÎÓËãÌ¤¤µ¤ó¤Ï¡¢¹Ò¶õÀ°È÷¤ÇºÇ¾å°Ì¤Î¹ñ²È»ñ³Ê¡Ö°ìÅù¹Ò¶õÀ°È÷»Î¡×¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£JAL¤¬Êú¤¨¤ë4000¿Í¤ÎÀ°È÷»Î¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤³¤Î»ñ³Ê¤ò»ý¤Ä½÷À¤Ï70¿Í¡£
¡Ö°ÂÁ´¤Ï°ìÄ«°ìÍ¼¤Ç½ÐÍè¾å¤¬¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¾ï¤Ë¤½¤³¤ËÅö¤¿¤êÁ°¤Ë¤¢¤ë¤Ù¤¤â¤Î¤Ç¡¢»ä¤¬²¿¤ò¤¹¤Ù¤¤Ê¤Î¤«¡¢²¿¤ò²Ì¤¿¤¹¤Ù¤¤Ê¤Î¤«¤ò¹Í¤¨¤Ê¤¬¤é»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡ÊÎÓ¤µ¤ó¡Ë¡£
ÎÓ¤µ¤ó¤Î»Å»ö¤Ï¡¢ÅþÃå¤·¤¿µ¡ÂÎ¤ò¼¡¤Î½ÐÈ¯¤Þ¤Ç¤ËÅÀ¸¡¡¦À°È÷¤¹¤ë¤³¤È¡£¤½¤³¤Ë¤«¤±¤é¤ì¤ë»þ´Ö¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¾ì¹ç1»þ´Ö¤Û¤É¡£ÎÓ¤µ¤ó¤¬Á´¤Æ¤Î°ÂÁ´¤ò³ÎÇ§¤·¡¢½é¤á¤Æ¤½¤Î¹Ò¶õµ¡¤òÈô¤Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
ÎÓ¤µ¤ó¤ÎÅÀ¸¡¤Ï¡¢Â²ó¤ê¤Ï¤â¤Á¤í¤óµ¡Æâ¤Ë¤â¤ª¤è¤Ó¡¢»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ê¤½¤¦¤À¤ÈÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤È¡¢ÌµÀþ¤Ç±þ±ç¤ò¸Æ¤Ó¡¢¥Á¡¼¥à¤ÇÂÐ±þ¤¹¤ë¡£
ºÇ½ªÅª¤ËÎÓ¤µ¤ó¤¬ºî¶È¤Î´°Î»¤Èµ¡ÂÎ¤Î°ÂÁ´¤ò³ÎÇ§¤·¡¢Á´¤Æ¤ÎÀÕÇ¤¤òÉé¤Ã¤Æ¥µ¥¤¥ó¤ò¤¹¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¡¢°ìÅù¹Ò¶õÀ°È÷»Î¤Ë¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤À¡£
7·î¤Î±©ÅÄ¶õ¹Á¡£²ÆµÙ¤ß¤ËÆþ¤ê¡¢¶õ¹Á¤Ï°ìÁØ¤Ë¤®¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£JAL¤Ïº£²Æ¤ÎÍ½Ìó¤¬½çÄ´¤Ç¡¢¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¼ûÍ×¤Î¹â¤Þ¤ê¤â¤¢¤ê¡¢ºòÇ¯ÅÙ¤Î½ãÍø±×¤Ï1000²¯±ßÂæ¤ÎÂçÂæ¤Ë¾è¤Ã¤¿¡£
Àè¡¹¤Î¼ûÍ×¤ò¸«¿ø¤¨¤ÆºÇ¿·±Ôµ¡¤òÌó90µ¡Æ³Æþ¡£¸½ºß±¿¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë230µ¡¤ò¡¢½ç¼¡Æþ¤ìÂØ¤¨¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤À¡£¤µ¤é¤Ê¤ëÀ®Ä¹¤òÌÜ»Ø¤¹Ãæ¡¢°ÂÁ´ÂÐºö¤ÎÅ°Äì¤¬°ìÁØµá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
±©ÅÄ¤Ë¤¢¤ë¡ÖJAL¥é¥¤¥ó¥»¥ó¥¿¡¼¡×¤Ç¤Ï¡¢ÎÓ¤µ¤ó¤ò»Ï¤á¡¢ÅöÆü¤ÎÎ¥È¯ÃåÊØ¤òÃ´Åö¤¹¤ëÌó100¿Í¤¬¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥ª¥Õ¥£¥¹¤ÎÊÉ¤Ë½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¸æÁãÂë»³¤Î»ö¸Î¤«¤é17Ç¯¸å¡¢2002Ç¯¤Ë¤Ç¤¤¿¡Ö°ÂÁ´·û¾Ï¡×¤À¡£Ãæ¤Ç¤âÎÓ¤µ¤ó¤¬°ìÈÖÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¡Ö°ÂÁ´¤Ë·üÇ°¤ò´¶¤¸¤¿»þ¤ÏÌÂ¤ï¤ºÎ©¤Á»ß¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡×¡£¾ï¤ËËº¤ì¤º°Õ¼±¤·Â³¤±¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¡¢¤ÈÏÃ¤¹¡£
À°È÷»Î¤Ï¡¢µ¡¼ï¤´¤È¤Ë¹ñ²È»ñ³Ê¤¬É¬Í×¤Ç¡¢ÎÓ¤µ¤ó¤ÏA350¤ä¥Ü¡¼¥¤¥ó¥°787¤Ê¤É¤òÃ´Åö¡£¡Ö±©ÅÄ¤ÎÃóµ¡¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ï¡¢·ë¹½¥®¥Á¥®¥Á¡£µ¡ÂÎ¤ÎÅþÃå¤¬ÃÙ¤ì¤è¤¦¤â¤Î¤Ê¤é¡¢¼¡¤¬¤¹¤°¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£·ë¹½¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ë¶õ¤¤¬¤Ê¤¤¾õÂÖ¤ÇÈô¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¤³¤ÎÆü¡¢ÎÓ¤µ¤ó¤ÏÊ¡²¬¤«¤é9»þ5Ê¬¤ËÅþÃå¤¹¤ëA350¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢µ¡ÂÎ¤¬¤ä¤Ã¤ÆÍè¤¿¤Î¤Ï¸áÁ°9»þ16Ê¬¡£¤¹¤Ç¤Ë11Ê¬¤ÎÃÙ¤ì¤À¡£
¤µ¤é¤Ëµ¡Ä¹¤«¤éÆÍÈ¯Åª¤Ê¥È¥é¥Ö¥ë¤ÎÊó¹ð¤¬Æþ¤ê¡¢µ¡Æâ¥Á¥§¥Ã¥¯¤Î¸å¡¢ÎÓ¤µ¤ó¤¬¸þ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥³¥Ã¥¯¥Ô¥Ã¥È¤À¡£ÉÔ¶ñ¹ç¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢GPS¿®¹æ¤äµ¤¾Ý¾ò·ï¤Ê¤É¤Î¥Ç¡¼¥¿¤«¤éºÇÅ¬¤Ê¿ÊÏ©¤ò·×»»¤¹¤ë¡ÖRNP-AR¡×¤È¤¤¤¦¥·¥¹¥Æ¥à¡£Èô¹Ôµ¡¤¬ÃåÎ¦¤¹¤ëºÝ¤Ë¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¤ÎÈ½ÃÇ¤òÊä½õ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤â¤Î¤À¤¬¡¢¤½¤Î²òÀÏÀºÅÙ¤¬°ìÉôÄã²¼¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬½Ð¤¿¡£
ÎÓ¤µ¤ó¤Ï¥·¥¹¥Æ¥à¤Î°ìÉô¤òºÆµ¯Æ°¤¹¤ë¤¬¡¢¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¾Ã¤¨¤Ê¤¤¡Ä¡£¤â¤·²ò·è¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢½ÐÈ¯¤ò¤µ¤é¤ËÃÙ¤é¤»¤ë¤«¡¢Â¾¤Îµ¡ÂÎ¤Ø¤ÎÊÑ¹¹¤âÁÛÄê¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
½ÐÈ¯Í½Äê»þ¹ï¤Þ¤Ç»Ä¤ê25Ê¬¤·¤«¤Ê¤¤¤¬¡¢ÌäÂê¤Ï²ò·è¤¹¤ë¤Î¤«¡½¡½¡£
¹Ò¶õµ¡¤Î¡È¿Í´Ö¥É¥Ã¥¯¡É¡Ö½ÅÀ°È÷¡×¤Î¸½¾ì
±©ÅÄ¶õ¹Á¤Ë¤Ï¡¢Âç¤¬¤«¤ê¤ÊÀ°È÷¤Î¤¿¤á¤Î³ÊÇ¼¸Ë¤¬¤¢¤ë¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢¥Ü¡¼¥¤¥ó¥°787·¿µ¡¤Î¡Ö½ÅÀ°È÷¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÄê´üÅÀ¸¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¥¨¥ó¥¸¥ó¤äÍã¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢µÒ¼¼¤Î¥·¡¼¥È¤ä¥È¥¤¥ì¤Þ¤Ç¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÉôÊ¬¤òÅ°ÄìÅª¤ËÀ°È÷¤¹¤ë¡£
º£²ó¤Îºî¶È¤Ï¡¢6000²ó¤Î¥Õ¥é¥¤¥È¡¢¤Þ¤¿¤Ï36¥«·î¤´¤È¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤À¤¬¡¢1¥«·î¤â¤ÎÄ¹´ü¤Ë¤ï¤¿¤ë¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Û¡¼¥ë¤Ë¶á¤¤À°È÷¤â¤¢¤ë¡£
¤½¤³¤Ç¤¤Ó¤¤Ó¤Èºî¶È¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢³ÊÇ¼¸Ë¤Ç¤ÎÀ°È÷¤òÃ´Åö¤¹¤ë¡ÖJAL¥¨¥ó¥¸¥ê¥¢¥ê¥ó¥°¡×À°È÷»Î¡¦»³¸ýÄ¾Íµ¤µ¤ó¡£Æþ¼Ò21Ç¯¤Ç¡¢À°È÷¥°¥ë¡¼¥×¤Î»ØÆ³Åª¤ÊÌò³ä¤â²Ì¤¿¤¹¥Ù¥Æ¥é¥ó¤À¡£
°ìÅù¹Ò¶õÀ°È÷»Î¤Î»ñ³Ê¤ò»ý¤Ä»³¸ý¤µ¤ó¤Ï¡¢A350¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢5µ¡¼ï¤â¤Î»ñ³Ê¤òÍ¤¹¤ëJAL¤Ç¤â¿ôÌ¾¤·¤«¤¤¤Ê¤¤Àº±Ô¤À¤¬¡¢¡ÖÆü¡¹µ¡¼ï¤´¤È¤Ë¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤òÊÙ¶¯¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬³Ú¤·¤¤¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Î¹Ò¶õ»º¶È¤ÎÃæ¿´ÃÏ¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥È¥¥¡¼¥ë¡¼¥º¡£¤³¤ÎÆü¡¢»³¸ý¤µ¤ó¤Ï¡¢À¤³¦Åª¤ÊµðÂç¹Ò¶õµ¡¥á¡¼¥«¡¼¡Ö¥¨¥¢¥Ð¥¹¼Ò¡×¤òË¬¤ì¤¿¡£JAL¤¬È¯Ãí¤·¤¿ºÇ¿·±Ôµ¡¤ËÌäÂê¤¬¤Ê¤¤¤«¡¢ºÇ½ª¸¡ºº¤Î¤¿¤á¤ËÇÉ¸¯¤µ¤ì¤¿¤Î¤À¡£
µ¡¼ï¤Ï¡¢JAL¹ñºÝÀþ¤Î¼çÎÏµ¡¡ÖA350-1000¡×¡£¤³¤Î¸¡ºº¤Ï»³¸ý¤µ¤ó¤¬½é¤á¤ÆÇ¤¤µ¤ì¤¿ÂçÌò¤Ç¡¢400²¯±ß¤È¤â¤¤¤ï¤ì¤ëµ¡ÂÎ¤ÎºÇ½ª¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È°ìÈ¯¾¡Éé¤À¡£
»³¸ý¤µ¤ó¤Ïµ¡ÂÎ¤Ë°ìÎé¸å¡¢ºî¶È¤Ë¼è¤ê³Ý¤«¤ë¡£¼èºàÈÉ¤Ïµö²Ä¤òÆÀ¤Æ¡¢»³¸ý¤µ¤ó¤Î¼Âµ¡ÅÀ¸¡¤ËÌ©Ãå¤·¤¿¡£
