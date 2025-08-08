Wpc秋のビニール傘新作♡金木犀＆フラワーベースで魅せる雨の日

秋の雨の日もおしゃれを楽しみたい方に朗報です♡Wpc.(ダブリュピーシー)から、花をテーマにした2025年秋冬新作ビニール傘が登場しました。金木犀や銀木犀の優しい香りを感じさせるデザインや、吹きガラスの花瓶をイメージしたフラワーベース傘で、雨の日の景色を特別に彩ります。価格は税込2,750円～3,410円で、全国の店舗や公式オンラインストアで購入可能です。

秋の香りを感じる金木犀＆銀木犀アンブレラ

金木犀と銀木犀の花びらが舞う繊細でノスタルジックなデザイン。ビニール傘ならではの透明感を活かし、フチのパイピングは満開の花のような優雅な曲線を描いています。

持ち手はそれぞれゴールドとシルバーで上品に仕上げられ、長傘タイプで税込3,080円。親骨61cmのジャンプ式で使い勝手も抜群です。

芸術の秋にぴったりなフラワーベースアンブレラ

吹きガラスの花瓶をモチーフにしたフラワーベースアンブレラは、柔らかなピンク・グリーン・ブルーの3色展開。

長傘は税込2,750円、折りたたみ傘は税込3,410円で、丸みのあるフォルムと透明感が秋の装いに華を添えます。ジャンプ式開閉で機能性も◎。

秋のギフトにもおすすめです。

秋雨の日を彩るWpcの新作傘で毎日を特別に



花をテーマにしたWpc.の秋冬新作ビニール傘は、機能性とデザイン性を兼ね備えた逸品。金木犀やフラワーベースの繊細な美しさが雨の日を華やかに演出します。

軽くて丈夫なグラスファイバー骨を使用し、長く愛用できるのも魅力。公式オンラインストアや全国の店舗でぜひチェックしてくださいね♡