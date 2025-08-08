◇アジアカップ 1次リーグB組 日本70ー78イラン（2025年8月8日 サウジアラビア・ジッダ）

バスケットボール男子日本代表（世界ランク21位）は、アジアカップ1次リーグB組の2戦目でイラン（同28位）と対戦。第4Qまで勝負のわからない展開だったが、チーム最多22得点を記録していた富永啓生（24＝レバンガ北海道）が5ファウルで退場。そこから流れが変わって2連続3Pシュートを決められて競り負けた。次戦は決勝トーナメント進出を懸けてグアム（同88位）と対戦する。

最終Qに悪夢が待っていた。第3Q終了時点で58―58と同点で勝負の第4Qに突入した。

両チームとも一進一退の攻防が続いた中で、残り2分19秒で富永が5つ目の反則で退場。退場した富永はベンチで悔しさ爆発をさせた。

ここから一気に流れはイランに傾いた。2連続3Pシュートを決められて、一気に突き放されて今大会初黒星を喫した。

試合後にトム・ホーバスHCは「負けたけどまだ大会は終わってない。次の試合も頑張ります」と次戦に向けて切り替えた。