街の人から愛されるおばあちゃんの秘密に心震える感動作！1枚の紙からすべてが変わる!!涙が止まらない読者続出【作者に聞く】
「シロさん」「雪ちゃん」「大福さん」「わたあめさん」…彼女にはたくさんの名前があった。古い家に住んでいる彼女は、色白で白髪。いつも白色の着物を着て縁側に座るかわいいおばあちゃんだった。名前を尋ねると「好きに呼んでくれていいわよ」と言う。町内の人たちは彼女のことを、その見た目から“白”になぞらえた思い思いの名前で呼んでいた。
本作を描いたのは、2013年に「王国の子」で「ブロスコミックアワード大賞」を受賞したのち、2014年に「真空融接」が単行本化されて漫画化デビューしたびっけ(@BK0418)さん。初受賞作の「王国の子」はのちに単行本化され、全9巻が刊行された。現在は、「極彩の家(新書館／11巻まで刊行中)」や「エイラと外つ国の王(秋田書店／10巻まで刊行中)」などの代表作を持つ。今回紹介する本作「わたしは名前がたくさんある白」は、2024年7月に「第1回マンガノ大賞」の最終候補賞を受賞したばかりの話題作だ。びっけさんに本作について話を聞いてみた。
白を思わせるさまざまな名前を持つおばあさんと、彼女が暮らす静かな街、そしてその周囲の住人たち。物語は、穏やかで平和な日常から始まるが、ある日、掲示板に貼られた一枚の張り紙をきっかけに、街の人々とおばあさんとの関係に少しずつ変化が生まれていく…。名前がたくさんあるおばあちゃんの真の姿とは、一体!?
そんな展開が描かれる本作「わたしは名前がたくさんある白」は、細部まで丁寧に描かれているのが印象的な作品だ。多くの読者の心を揺さぶり、「3回読んだけど3回とも泣いてしまった…」「すてきな話で何回も読み直してしまいました」といった感動の声が続々と寄せられている。
作者のびっけさんがお気に入りのシーンは「入試結果を見たあとに雪の中をサチさん(おばあちゃん)のところに駆けつけた少年の表情と、サチさんの本当の姿です(だいぶ終盤ですが)」と教えてくれた。この場面こそが、びっけさんが情熱を込めて描き上げたものであり、「このシーンを目指して描きました」と明かす。
多くの読者に愛されている「わたしは名前がたくさんある白」には、心に残る感動的なシーンが数多く描かれている。その人気の高さから紙の本は一時は売り切れとなり、「紙の本で持っていたい」という読者の声も多く届いた。また、物語の終盤で明かされるおばあちゃんの正体についても、「○○だと思い込んでいたけど、まさかの展開！」「△△じゃなかったなんて…！」といった読者からの驚きのコメントも多数届いた。そんな「わたしは名前がたくさんある白」をまだ読んでいない方は、ぜひ読んでみてほしい。心に残る一冊になるはず。
取材協力：びっけ(@BK0418)