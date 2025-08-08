◆ＪＥＲＡ セ・リーグ ＤｅＮＡ２―１２巨人（８日・横浜）

後半戦全試合で４番に座る巨人のトレイ・キャベッジ外野手が、先発・山崎伊織投手の９勝目を強烈に援護した。

「４番・一塁」で先発出場。初回２死二塁でＤｅＮＡの先発・ジャクソンの１５１キロ直球を振り抜くと、左前へポトリと落ちる幸運な先制適時打。チームの今季最多１８安打、最多タイ１２得点の口火を切った。

５回先頭の第３打席で右前打を放つと、６回無死満塁の好機で迎えた第４打席は、２番手・若松の１４８キロ直球を中前へはじき返す適時打を放ち、今季６度目の猛打賞を記録。「（山崎は）いつもマウンドに上がるたびに闘争心むき出しで、素晴らしいピッチングをしてくれている。自分たちはそれを援護できるように一生懸命やっていますし、彼の勝ちに貢献できたのは非常にうれしい」と、約１か月ぶりとなる右腕の勝利を喜んだ。

６、７月は日本の配球に苦戦し、１０２打数１７安打で打率１割６分７厘と低迷。それでも本拠地・東京Ｄの試合前には、早出で打撃練習を行うなど懸命にバットを振り続けた。後半戦は全１２試合に出場し、計４５打数１６安打で打率３割５分６厘、５本塁打、１４打点と絶好調。左肘じん帯損傷から、３日に２軍で実戦復帰した主砲・岡本和真内野手が１軍に帰ってくるまで、助っ人が打線をけん引する。