◆ＪＥＲＡ セ・リーグ 阪神１―３ヤクルト＝延長１２回＝（８日・京セラドーム大阪）

ヤクルトは延長１２回までもつれ込んだ熱戦を制し２連勝とした。増田珠外野手が１―１の１２回２死満塁から中前に２点打を放ちケリをつけた。Ｖ打のヒーローは「気持ちで打った感じです。満塁で僕が決める以外なかったので、次に回すというよりは自分で何とかしようという感じでした」と興奮気味に振り返った。

土壇場の９回に内山の左翼線二塁打でチャンスをつくり、村上の右飛で１死三塁。ここでオスナが放った二ゴロの間に三塁走者・岩田が生還し同点とした。

投げては高梨裕稔投手が７回４安打１失点の力投。その後も、小沢、荘司、大西、矢崎、星とつないで逃げ切った。終盤までは苦手としている伊藤に封じ込められたが、９回に見せた粘りから延長戦で見事な逆転勝ち。高津臣吾監督は「攻撃陣はなかなかうまくいかなかったね。ただ、高梨があそこまで１失点でいったことと、リリーフがしっかりつないで、１―０で９回にいったのが非常に大きかったのかなと思いますね。しんどいゲームを取れたので良かったと思います」と奮闘のナインをたたえた。

右の代打の切り札として結果を出した増田については「スタメンでは使わないよ（笑）。非常に相手にプレッシャーかけることもできるし、先頭で使ったところでもランナーたまったところでもいけるし、右の代打としてね、非常に重宝していますよ」と賛辞を贈った。