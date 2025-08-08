◆ＪＥＲＡ セ・リーグ ＤｅＮＡ２―１２巨人（８日・横浜）

巨人の山崎伊織投手がＤｅＮＡ戦で先発して７回１１０球を投げ、６安打１失点で９勝目を挙げた。

３点の援護をもらってマウンドに立った山崎は、２回。先頭のオースティンから３者連続安打で無死満塁とした。京田の遊ゴロ、併殺崩れの間に１点を返され、続くジャクソンの犠打で２死二、三塁のピンチ。それでも桑原を３球で空振り三振に抑えてピンチを切り抜けた。

それ以降は最速１５０キロの直球に最遅８２キロのスローカーブ、フォーク、カットボールなど多彩な変化球を交えて６つの三振を奪いながら無失点に抑えた。

山崎は「３点とっていただいたので、まぁ点は取られないに越したことはないですけど、あんまり怖がりすぎずに最少失点で粘っていこうと思いました」と振り返り、「カーブを使おうってなったわけではないんですけど、他にも色々使いましたし、普段使わないような球種もたくさん使ったので、全体的に幅広くなかったんじゃないかなと思います」とうなずいた。

これで３年連続となる１０勝まであと１勝に迫った右腕。「前半ポンポンと勝てたのでここからまた頑張ろうと思います」と自然体で今後も臨む。