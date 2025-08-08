元西武の松坂大輔さん（44＝スポニチ本紙評論家）が8日、自身がキャスターを務めるテレビ朝日系「報道ステーション」に出演した。

松坂さんはこの日、甲子園で訪れ母校・横浜高（神奈川）の1回戦・敦賀気比戦を取材した。

松坂さんがエースだった98年に横浜高は甲子園の春夏連覇を達成。今春の選抜を制した今年のチームは、松坂さんの代以来27年ぶりの春夏連覇を目指している。

試合前に「これまでの歴史を振り返っても、強いチームがなかなか初戦はいい形で試合ができなかったりするケースが多い」と松坂さん。「OBとしても初戦、凄く心配しています」と話していた。

その大事な初戦の先発は、2年生右腕の織田翔希。

松坂さんは「大きな舞台で力を発揮できるタイプの選手。楽しみにしています」と期待していたが、織田は見事な投球で8安打完封勝利を収めた。

試合後、松坂さんは織田に自ら取材。「大事な初戦の先発を任された時の気持ちは？」との質問に、2年生右腕は「初戦というのは本当に難しい試合で、ここをどう乗り越えるかがこのチームのこの先がどうなるか懸かっていると言われた。自分が投げてチームを勝たせるという思いでマウンドに立ちました」と答えた。

最後に松坂さんは笑顔で「ナイスピッチング！」と声を掛けていた。