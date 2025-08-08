「全国高校野球選手権・１回戦、綾羽６−４高知中央」（８日、甲子園球場）

綾羽が延長タイブレークを制し、初戦を突破した。甲子園初出場初勝利。試合終了は甲子園史上最も遅い終了時間となる２２時４６分だった。

ＳＮＳ上では「２２時４７分の校歌は沁みるな」、「まだやってたんかい」、「２３時前やでもう」、「両校ともお疲れ様」、「２２時４６分までやってる高校野球とか初めてみた」、「こんな時間にサイレン鳴らして大丈夫なんか」と様々な声が溢れていた。

綾羽は１−２で迎えた土壇場の九回表に２死満塁の好機を作ると、代打・川中の遊ゴロを高知中央の遊撃・高山がファンブル。同点に追いついた。

タイブレークに突入した十回には北川が２点適時三塁打、続く磯谷も適時二塁打、さらに山本の犠飛で４点をあげて突き放し、そのまま押し切った。

この試合、２−２で九回を時点で２２時２５分。今大会の規定により夕方の部は原則２２時過ぎてからは新たなイニングに入らないため、甲子園大会史上初の継続試合かと思われたが、両チームの了承を経て、１０回のタイブレークのみが行われた。