¡ÖDOPE¡×ËÜÊÔ½ªÎ»¸å¤Î¡È»Å³Ý¤±¡É¤ËÃíÌÜ½¸¤Þ¤ë¡Ö°ÛÎã¤ÎºÆÅÐ¾ì¡×¡Ö¥ì¥¢¤¹¤®¡×
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/08/08¡ÛKing ¡õ Prince¤Î¹â¶¶³¤¿Í¡Ê¢¨¡Ö¹â¡×¤ÏÀµ¼°¤Ë¤Ï¡Ö¤Ï¤·¤´¤À¤«¡×¡Ë¤ÈÇÐÍ¥¤ÎÃæÂ¼ÎÑÌé¤¬W¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëTBS·Ï¶âÍË¥É¥é¥Þ¡ÖDOPE ËãÌô¼èÄùÉôÆÃÁÜ²Ý¡×¡ÊËè½µ¶âÍË¤è¤ë10»þ¡Á¡Ë¤ÎÂè6ÏÃ¤¬¡¢8Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£ËÜÊÔ½ªÎ»¸å¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿ÆâÍÆ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ã¢¨¥Í¥¿¥Ð¥ì¤¢¤ê¡ä
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Û¡ÖDOPE¡×½é²ó¡¢¿Íµ¤·Ý¿Í¤¬ÆÍÁ³ÅÐ¾ì
ËÜºî¤Ï¡¢ÀµÈ¿ÂÐ¤Î¥Ð¥Ç¥£¤¬¿··¿¥É¥é¥Ã¥°¡ÚDOPE¡Û¤ËÄ©¤à¡¢Ëã¼è¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡¦¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡£ÆÍÁ³ËãÌô¼èÄùÉôÆÃ¼ìÁÜºº²Ý¡¢ÄÌ¾Î¡ÖÆÃÁÜ²Ý¡×¤Ë°ÛÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿·¿Í¤ÎËãÌô¼èÄù´±¡¦ºÍÌÚÍ¥¿Í¤ò¹â¶¶¡¢¾ï¼±¤Ï¤º¤ì¤Ç·¿ÇË¤ê¤Ê¸ÀÆ°¤¬ÌÜÎ©¤ÄºÍÌÚ¤Î¶µ°é·¸¡¦¿ØÆâÅ´Ê¿¤òÃæÂ¼¤¬±é¤¸¤ë¡£
ËÜÊÔ¡¢¼¡½µÍ½¹ð¡¢ÇÛ¿®¹ðÃÎ¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¡¢ËÜºî¤Î¸¶ºîËÜ¤ÎÃêÁª¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¡£ËãÌô¼èÄùÉôÆÃÁÜ²Ý¤Î¥»¥Ã¥ÈÆâ¤Ç¡¢1ÏÃ¤Ç»àË´¤·¤¿¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¡¦¿³µÄ´±¤Î»³¸ý»Ï¤ò±é¤¸¤¿°ËÆ£½ß»Ë¤¬¡Ö»³¸ý¤Ç¤¹¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢´ë²è¤òÀâÌÀ¡£¹â¶¶¤ÈÃæÂ¼¤Ï¡¢¶Ã¤¤¤¿ÍÍ»Ò¤ò±é¤¸¤Ä¤Ä¡Ö1ÏÃ¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Ä¹Ã«ÀîÀ²É§¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ï¡¢ÊüÁ÷Á°Æü¤Î7Æü¤Ë¼«¿È¤ÎX¡ÊµìTwitter¡Ë¤Ë¤Æ¡¢Âè6ÏÃ¤Î¸«½ê¤È¤·¤Æ¡ÖËÜÊÔ¢ª¼¡½µÍ½¹ð¢ªÇÛ¿®¹ðÃÎ¢ª¥³¥³¢¨¥³¥³¤Ë»Å³Ý¤±¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡ªÀäÂÐ¤ËºÇ¸å¤Þ¤Ç¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡Ê¥³¥³¤ÏTVer¤Ç¤â´Ñ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢U-NEXT¤Ç¤Ï¤´Í÷¤Ë¤Ê¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¡Ë¡×¤ÈÍ½¹ð¡£¡È¥³¥³¤Î»Å³Ý¤±¡É¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¡¢»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö°ÛÎã¤ÎºÆÅÐ¾ì¡×¡Ö¥ì¥¢¤¹¤®¡×¡ÖÂÔ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡ª¡×¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤«¡ª¡×¡ÖÌÌÇò¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¾ðÊó¡§TBS
