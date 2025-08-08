º´Æ£·ò¤é¡Ö¥°¥é¥¹¥Ï¡¼¥È¡×·àÃæ¥Ð¥ó¥ÉTENBLANK¡¢1Æü¸Â¤ê¤Î¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°³«ºÅ·èÄê
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/08/08¡Û¥Ò¥Ã¥ÈÃæ¤ÎNetflix¥·¥ê¡¼¥º¡Ö¥°¥é¥¹¥Ï¡¼¥È¡×¤Î·àÃæ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë4¿ÍÁÈ¥Ð¥ó¥É¡ÖTENBLANK¡Ê¥Æ¥ó¥Ö¥é¥ó¥¯¡Ë¡×¤¬¸½¼ÂÀ¤³¦¤Ç¤ÎCD¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ËÂ³¤¡¢10·î11Æü¤Ë¡¢¥É¥é¥Þ»£±Æ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿²£ÉÍ¡¦¤Ô¤¢¥¢¥ê¡¼¥ÊMM¤Ë¤Æ¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼4¿Í¤¬Â·¤Ã¤Æ¤Î1Æü¸Â¤ê¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖTENBLANK from ¡ÈGlass Heart¡É FAN MEETING feat. Takeru Satoh. Yu Miyazaki. Keita Machida. Jun Shison¡×¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Ûº´Æ£·ò¡¢¶¦±é½÷Í¥¤È¤Ó¤·¤çÇ¨¤ì¤ÇÁê¹ç»±
TENBLANK¤Ï¡¢º´Æ£·ò±é¤¸¤ë¸É¹â¤ÎÅ·ºÍ²»³Ú²È¡¦Æ£Ã«Ä¾µ¨¡¢µÜºêÍ¥¡Ê¢¨¡Öºê¡×¤ÏÀµ¼°¤Ë¤Ï¡Ö¤¿¤Ä¤µ¤¡×¡Ë±é¤¸¤ëÂç³ØÀ¸¤ÎÅ·ºÍ¥É¥é¥Þ¡¼¡¦À¾¾ò¼ë²»¡¢Ä®ÅÄ·¼ÂÀ±é¤¸¤ëÅØÎÏ²È¤Î¥«¥ê¥¹¥Þ¥®¥¿¥ê¥¹¥È¡¦¹â²¬¾°¡¢¤½¤·¤Æ»ÖÂº½ß±é¤¸¤ëÄ¶²»³Ú¥Þ¥Ë¥¢¤Î¸ÉÆÈ¤Ê¥Ô¥¢¥Ë¥¹¥È¡¦ºäËÜ°ì»ê¤Î4¿Í¤«¤é¤Ê¤ë¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¤Ç¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ï4¿ÍÁ´°÷¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡£
8Æü22»þ¤«¤é4¿Í¤¬½Ð±é¤·¤¿¡¢¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡ÖTENBLANK¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥óGOLD¡×Æâ¤Ë¤ÆÈ¯É½¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Æ±ºîÉÊ¤Ç¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤â·óÇ¤¤·¤¿º´Æ£¤«¤é¡Ö²æ¡¹TENBLANK¡¢¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¤Ô¤¢¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤è¡£TENBLANK¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤â»ä¤¿¤Á¤âµ¤¹ç¤¤¤¬Æþ¤Ã¤¿¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¡×¡ÊµÜºê¡Ë¡¢¡Ö¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¤¹¤è¡©¡ª¤¹¤´¤¤¤³¤È¡£¥¿¥ª¥ë¤ò¿¶¤ê²ó¤·¤¿¤ê¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ì¤¿¤é¡×¡ÊÄ®ÅÄ¡Ë¡¢¡Ö¡Ø¥°¥é¥¹¥Ï¡¼¥È¡Ù¤ò»ëÄ°¤·¤¿TENBLANK¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤È°ì½ï¤Ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òºî¤ì¤Æ¶½Ê³¡×¡Ê»ÖÂº¡Ë¤È¥á¥ó¥Ð¡¼¤½¤ì¤¾¤ì´üÂÔ¤ò¹â¤Þ¤é¤»¤¿¡£
ÅÁÀâ¤Î¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡¦TENBLANK¤¬±ÇÁü¤ÎÀ¤³¦¤ò±Û¤¨¡¢¥ê¥¢¥ë¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Äµ®½Å¤Êµ¡²ñ¡£¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä¤Ï¡¢8·î9Æü0»þ¤è¤ê¡¢TENBLANK¥á¥ó¥Ð¡¼4¿Í¡Êº´Æ£¡¦µÜºê¡¦Ä®ÅÄ¡¦»ÖÂº¡Ë¤Î³Æ¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤Ë¤ÆÀè¹ÔÈÎÇä¡ÊÃêÁª¡Ë¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
³«ºÅÆü¡§2025Ç¯10·î11Æü¡ÊÅÚ¡Ë
²ñ¾ì¡§¤Ô¤¢¥¢¥ê¡¼¥ÊMM
¸ø±é¡§
¡³«¾ì 11:00 ³«±é 12:00
¢³«¾ì 16:00 ³«±é 17:00
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
