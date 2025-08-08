『TENBLANK from "Glass Heart" FAN MEETING feat. Takeru Satoh. Yu Miyazaki. Keita Machida. Jun Shison』

　2025年7月31日より全世界配信となったNetflixシリーズ『グラスハート』の劇中バンド TENBLANKが、10月11日に横浜 ぴあアリーナMMにてファンミーティング『TENBLANK from "Glass Heart" FAN MEETING feat. Takeru Satoh. Yu Miyazaki. Keita Machida. Jun Shison』を開催する。

　本イベントには、バンドメンバーを演じる佐藤健、宮粼優、町田啓太、志尊淳の4人が揃って出演。イベントの開催が発表された『TENBLANKのオールナイトニッポンGOLD』（ニッポン放送）内では、同作品でエグゼクティブプロデューサーも兼任した佐藤から「我々TENBLANK、ファンミーティングを開催します！」と明かされると、「（ドラマ撮影もした）ぴあアリーナに帰ってきましたよ。TENBLANKファンの方も私たちも気合いが入ったステージになると思う」（宮粼）、「アリーナですよ？！　すごいこと。タオルを振り回したり、みんなで盛り上がれたら」（町田）、「『グラスハート』を視聴したTENBLANKファンの方と一緒にステージを作れて興奮」（志尊）とメンバーそれぞれコメントした。

　チケット販売は、8月9日0時よりメンバー4人（佐藤、宮粼、町田、志尊）の各ファンクラブにて先行販売（抽選）がスタートする。なお、イベントの最新情報はイベント特設サイトへ。

