2025年7月31日より全世界配信となったNetflixシリーズ『グラスハート』の劇中バンド TENBLANKが、10月11日に横浜 ぴあアリーナMMにてファンミーティング『TENBLANK from "Glass Heart" FAN MEETING feat. Takeru Satoh. Yu Miyazaki. Keita Machida. Jun Shison』を開催する。

本イベントには、バンドメンバーを演じる佐藤健、宮粼優、町田啓太、志尊淳の4人が揃って出演。イベントの開催が発表された『TENBLANKのオールナイトニッポンGOLD』（ニッポン放送）内では、同作品でエグゼクティブプロデューサーも兼任した佐藤から「我々TENBLANK、ファンミーティングを開催します！」と明かされると、「（ドラマ撮影もした）ぴあアリーナに帰ってきましたよ。TENBLANKファンの方も私たちも気合いが入ったステージになると思う」（宮粼）、「アリーナですよ？！ すごいこと。タオルを振り回したり、みんなで盛り上がれたら」（町田）、「『グラスハート』を視聴したTENBLANKファンの方と一緒にステージを作れて興奮」（志尊）とメンバーそれぞれコメントした。

チケット販売は、8月9日0時よりメンバー4人（佐藤、宮粼、町田、志尊）の各ファンクラブにて先行販売（抽選）がスタートする。なお、イベントの最新情報はイベント特設サイトへ。

（文＝リアルサウンド編集部）