タレントの重盛さと美（36）が8日放送のフジテレビ系「酒のツマミになる話」（金曜後9・58）にゲスト出演。シャンプー会社とのタイアップを巡り、ギャラの800万円を大損したことを明かした。

タレント業と並行して趣味で音楽活動を行っている重盛。自身で作詞・作曲を行う楽曲の認知度が上がってきたこともあり、ある時シャンプー会社からタイアップのオファーが届いたという。

楽曲とミュージックビデオ(MV)の制作を依頼され、ギャラはなんと800万円。重盛が「音楽を趣味でやっている分、凄いこだわりが強いんです。自由だったらやります」と伝えたところ「重盛さんの楽曲が好きなので、自由で一切NGなしで」との返答があったという。

撮影前日にも再度NGがないか確認したところ「重盛さんのクリエイティブを邪魔したくないので、一切NGないのでお願いします」との回答。これを受け「MVで思いっきりお尻を出したんですよ。その時の自分のお尻がいいお尻だなと思って。ちょうどシャンプー会社とのタイアップだったのでお風呂のシーンがあって、テンション上がって出したんですよね」という重盛。作品を納品したところ、「後日1枚手紙が届いて、性の表現が大胆すぎるため撮り直してください」と、MVの撮り直しを要求れたことを明かした。

先方からは撮り直しのための費用も払うとの申し出があったものの、重盛は「このお尻を世に出したいと思って、タイアップを蹴ってオリジナル作品として出しました」と強調。しかし、「今考えたら絶対に800万円がよかった」と後悔している様子だった。